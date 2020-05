Mentre da Cristiano Ronaldo a Szczesny tutti i giocatori all'estero stanno tornando in queste ore a Torino per iniziare i 14 giorni di quarantena, anche Gonzalo Higuain (assente dall'Italia dal 19 marzo) è pronto a fare ritorno in Italia: secondo il Tutto Sport, il Pipita massimo sabato è atteso a Caselle.

Sabato. E’ questo il giorno che la Juventus conta di riaccogliere a Torino Gonzalo Higuain, il giocatore più chiacchierato nelle ultime settimane in casa bianconera, perché – dopo CR7 – tra i primi a lasciare la città per tornare in Argentina e trascorrere al fianco di mamma Nancy e papà Jorge questo periodo così particolare.

Serie A Juventus, il papà di Higuain sgonfia il caso: "Gonzalo rispetterà il suo contratto" 27/04/2020 A 11:10

Secondo il Tutto Sport, il Pipita è pronto a tornare in Italia, da dove manca dal 19 marzo, e cominciare – al più tardi da domenica – i 14 giorni di quarantena previsti da tutti coloro che rientrano da un soggiorno all’estero. L’ostacolo che potrebbe eventualmente posticipare il rientro del centravanti argentino è legato, non tanto all’umore del bomber col numero 21, quanto alla difficoltà di trovare voli disponibili in Argentina per tornare in Italia.

Cosa accadrà nel 2020-21 resta un punto interrogativo

Da ciò che filtra da ambienti vicini a quello bianconero, Higuain appare fortemente desideroso di riprendere un discorso con il calcio giocato, interrotto. C’è un primato da difendere, uno scudetto da vincere e una Champions da provare a conquistare e il Pipita vuole dare il proprio contributo, silenziando le critiche e mostrando che può ancora essere utile e a 33 anni il crepuscolo è ancora lontano. Poi se farà parte nei ranghi nella stagione 2020-21 non si sa. Papà Jorge, qualche giorno fa, ha assicurato che la volontà del figlio è quella di rispettare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Higuain però pesa a bilancio per 18 milioni di euro, una cifra esosa in tempi di spending review e sforbiciate massicce al monte ingaggi. La sensazione è che liberarsi dell’argentino non sarà affatto semplice a meno che di una rescissione anticipata, di cui si potrà discutere eventualmente solo quando la stagione sportiva 2019-20 sarà ultimata. Ora che tre trofei sono ancora in ballo, non è proprio il momento giusto per discutere di tali questioni.

Play Icon WATCH La Juventus raccoglie fondi per gli ospedali: il messaggio di Buffon, Higuain, Danilo e De Ligt 00:00:54

Serie A Juventus, da Ronaldo a Higuain: sono ancora 9 i giocatori all'estero non rientrati in Italia 02/05/2020 A 19:31