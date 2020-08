L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è ormai ufficialmente iniziata, la rivoluzione tattica è pronta a prendere il via. Centrocampo da ricostruire e duttilità tattica come elemento fondamentale: questi gli ingredienti del Maestro per far tornare grandi i bianconeri anche in Europa.

La scelta sicuramente più azzardata, ma per questo non priva di consapevolezza. La decisione forse meno in simbiosi con lo ‘’stile Juventus’’ a cui eravamo abituati, quello che della programmazione e della continuità ha sempre fatto i propri punti cardine. Eppure, la fiducia del Presidente Agnelli è tutta dalla parte di Andrea Pirlo, che da uomo del futuro dell'ambiente bianconero si è trasformato in poche ore in uomo del presente. Certo, l'esperienza del Maestro nelle nuove vesti da allenatore al momento è nulla, fa specie che il primo allenamento della propria nuova carriera, l'ex numero 21 bianconero lo terrà davanti a un gruppo di giocatori tra i più forti al mondo, ad una squadra reduce da 9 scudetti consecutivi messi in cassaforte ed il cui unico obiettivo, checché se ne dica, è quello di tornare a vincere anche in Europa. Ciò che appare, però, altrettanto chiaro è che la freschezza di idee di Andrea Pirlo, sommata agli insegnamenti assorbiti in una carriera piena di successi e grandi mentori, potrebbe caratterizzare, una volta per tutte, l'inizio di un nuovo ciclo in casa Juventus: un ciclo vincente anche al di fuori dei confini italiani.

La rivoluzione del gioco

L’estenuante ricerca del bel gioco in casa Juventus non sembra dare pace e l'esonero di Sarri a distanza di appena una stagione non è altro che la conferma di come nemmeno il tecnico toscano abbia compreso gli ingredienti giusti per far brillare il calcio dei bianconeri. La freschezza di idee di Pirlo, allora, potrà soverchiare questo trend negativo in termini di bellezza? Perché no, d'altronde da giocatore Pirlo ha sempre fatto dell’ordine in campo e dei guizzi di genialità i propri punti di forza. E allora, anche da allenatore, quello che ci si aspetta dalla sua Juve è un vero e proprio gioco di posizione, un calcio, naturalmente, basato sul palleggio e sull’impostazione del gioco dal basso con l'obiettivo di creare sempre superiorità numerica in fase offensiva. Il paragone più scontato sarebbe quello al gioco di Pep Guardiola, comunque oggetto di studio dello stesso Pirlo nei suoi anni di formazione.

La chiave sarà il centrocampo

Mai come negli ultimi anni, le chiavi del gioco bianconero saranno affidate al centrocampo, indipendentemente dal modulo che Pirlo prediligerà in campo. ‘’La Juventus vuole vincere la Champions League, ma per farlo ha bisogno di mezze ali di qualità. E' impensabile che Ronaldo riceva così pochi palloni’’, queste le parole dello stesso neo allenatore juventino pronunciate un anno fa in seguito all'eliminazione dei bianconeri dalla scorsa edizione della Champions. E allora, in mezzo al campo sarà rivoluzione, con Pjanic che ha già salutato in direzione Barcellona e con Matuidi e Khedira che, a questo punto, appaiono concretamente con le valigie in mano. Largo ai giovani, spazio alla qualità: e in ottica mercato, allora, non potrebbero non tornare di moda i nomi di Tonali e Zaniolo, i due migliori prospetti del nostro campionato per quanto riguarda il centrocampo, due giovani che di qualità ne hanno davvero da vendere.

4-3-3 o ritorno al 3-5-2?

Il dubbio legato al modulo che Andrea Pirlo sceglierà per la sua nuova Juventus è, forse, il dubbio maggiore che aleggia nella testa dei tifosi juventini e di tutti gli addetti ai lavori. Sappiamo, come lo stesso Pirlo ha dichiarato qualche tempo fa in una diretta Instagram con Cannavaro, come il modulo preferito dal Maestro sia il 4-3-3, la disposizione in campo che più di tutte valorizza il lavoro delle mezzale, supportate dall’instancabile lavoro dei terzini e degli esterni d'attacco. ‘’Tutti avanti con un grande possesso palla’’ aveva detto scherzando Andrea Pirlo, che al centro del gioco della nuova Juventus, modulo a parte, avrà come certezza una duttilità tattica massima, con l'obiettivo di non lasciare all'avversario alcun punto di riferimento in fase di impostazione dell’azione. Un'altra ipotesi tattica, comunque, sarebbe quella di vedere la Juventus tornare al 3-5-2 in stile Conte, il modulo che da calciatore fece le fortune di Pirlo nella sua esperienza bianconera. Ai suoi fianchi, allora, c'erano Marchisio, Vidal e Pogba: appare evidente come il trio Bentancur-Pjanic-Rabiot visto nell'ultima sfida di Champions contro il Lione non possa reggere il confronto. Servirà, dunque, operare necessariamente sul mercato.

Paratici scalda i motori

Niente più parametri zero, niente più occasioni: per tornare grande in Europa servirà un mercato mirato, a misura del proprio allenatore. Arthur e Kulusevski, in tal senso, caratterizzano due profili ideali, ma per il grande salto potrebbero non bastare. La rosa necessita di essere svecchiata, le situazioni incerte – vedi Bernardeschi e Douglas Costa – devono essere risolte per il bene degli equilibri bianconeri. Con esuberi importanti potrà partire l'assalto ai gioiellini Tonali e Zaniolo, così come, in avanti, il cambio di look dei bianconeri potrebbe riguardare la partenza di Gonzalo Higuain con l'obiettivo di fare spazio ad Arkadiusz Milik, anche qui in un’ottica di ringiovanimento. In uscita, in tal senso, anche gli altri veterani Matuidi e Khedira, gli unici intoccabili rimangono Buffon, Chiellini e Bonucci.

Ulivieri rassicura: ‘’Pirlo è avanti…’’

A rassicurare i più scettici in merito alla nuova avventura di Andrea Pirlo ci ha pensato chi, più di tutti, ha potuto confrontarsi con il Maestro nelle sue nuove vesti di allenatore. Il Direttore della Scuola Allenatori di Coverciano Renzo Ulivieri, infatti, dopo averlo seguito nel percorso di formazioni professionale, ha le idee chiare sul grande potenziale del nuovo allenatore:

Se parliamo di conoscenze, Pirlo è ai livelli massimi del mondo. Questo succede perché si è preparato. E’ uno convinto, eccezionale. Non si è limitato al calcio dei suoi tempi: ha tenuto qualcosa ed è andato avanti, avanti, avanti. Immagino una sua squadra che cambia pelle, senza un sistema di gioco di riferimento. Pirlo non usa tante parole ma ha personalità, e chi vuole trasmettere concetti non usa tante parole…’’

di Samuele Ragusa

