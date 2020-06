Alla terza partita di ritorno dal lockdown, la Juventus di Sarri ripiomba in stato d'emergenza: nessun terzino puro a disposizione di Sarri contro il Lecce e l'impressione di una rosa troppo corta.

La vittoria di lunedì col Bologna ha regalato un po’ di serenità a Sarri; molti giocatori – dopo la batosta di Coppa Italia - hanno risposto “presente”: da un ritrovato Bernardeschi nella posizione di ala destra, al granitico duo Bonucci-De Ligt confermatosi affidabile. Ma la partita del Dall’Ara ha affidato a Sarri una nuova gatta da pelare: tra squalifiche e infortuni, ci è voluta una sola partita di campionato per (ri)mettere a nudo la fragilità di un organico che non sembra avere una densità adatta ad affrontare i molteplici impegni ravvicinati della stagione.

Serie A Sarri: "Importante avere Dybala e Ronaldo, ma la Juve deve funzionare sempre anche senza di loro" DA 17 ORE

Una rosa più corta rispetto al passato

Durante gli anni della gestione Allegri ci siamo abituati a lodare la profondità della rosa bianconera, fondata su un’abbondanza di talento che faceva invidia a qualsiasi altra squadra italiana, una combinazione di quantità e qualità che veniva quasi percepita come un’ingiustizia. Perché la Juve messa in piedi da Marotta e Paratici era una squadra vorace di giocatori, e tra i salotti calciofili si vociferava costantemente che i bianconeri potessero mettere le mani sullo Scudetto facendo giocare la propria panchina, ovvero un’altra squadra completa, autosufficiente e di massimo livello. Eppure, mentre queste ipotesi venivano proiettate su ogni pagina di giornale, le cose stavano cambiando in quel della Continassa.

Oggi, quella famosa “seconda squadra” che scaldava la panchina dell’Allianz Stadium, non esiste più: la scorsa sera, Sarri ha dovuto prelevare dalla Juventus Under-23 di Pecchia diversi giocatori per colmare una palese emorragia in panchina; Simone Muratore, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni e Luca Zanimacchia stanno cominciando a diventare degli elementi stabili della prima squadra, senza una dichiarata progettualità di breve o lungo periodo che li coinvolga. È proprio il caso di dirlo, ad oggi, la coperta che fa dormire Sarri è troppo corta. Ma quali sono le possibili spiegazioni per una trasformazione di tale portata? Inutile girarci attorno, bisogna considerare due variabili precise: infortuni e pianificazione della rosa.

Tre partite ufficiali, tre infortunati: e attualmente ai box ci sono sei elementi

Infortunio data Gare saltate nel 2019/20 Merih Demiral Rottura legamento crociato (12/1/2020) 20 Giorgio Chiellini Rottura legamento crociato (agosto 2019) 32 Mattia De Sciglio Lesione bicipite femorale (22/6/2020) 11 Sami Khedira Ginocchio + guaio adduttori (12/6/2020) 20 Alex Sandro Legamento collaterale mediale (17/6/2020) 3 Gonzalo Higuain Problema muscolare 5

* calciatori attualmente infortunati (dati aggiornati al 23/6/2020)

Una rosa vecchia e acciaccata

La condizione fisica dei giocatori bianconeri è sempre stato un punto dolente negli ultimi anni: la gestione degli infortuni sotto la guida di Allegri è stata a dir poco disastrosa: la Juve si è ribadita più volte in testa alla classifica delle top squadre europee in termini di infortuni. Nella stagione 2018/2019, i bianconeri hanno registrato ancora una volta un numero da record, mettendo a referto 35 infortuni totali, di cui 17 traumatici e 18 muscolari. I tifosi bianconeri speravano che l’avvento di Sarri potesse significare un cambio di rotta anche in questo frangente, ma il corso della stagione ha dato delle risposte diverse: numeri leggermente migliori rispetto alla gestione Allegri, ma pur sempre alti. Il copione si ripete, e la Juve si ritrova a boccheggiare nella fase cruciale della stagione. Khedira di nuovo k.o. e Higuain fuori forma non sono una novità, ma i gravi stop di Chiellini e Demiral hanno minato ancora di più l’equilibrio della rosa. Senza contare che Sarri dovrà ingegnarsi per sopperire ad una crisi di terzini: Alex Sandro e De Sciglio tornano ai box, e lo sciagurato Danilo sarà squalificato per la prossima partita.

Danilo, Juventus Credit Foto Getty Images

Difficile trovare una discriminante specifica che possa spiegare il sistematico trend di infortuni alla Continassa: i vari Khedira, Douglas Costa, Ramsey, De Sciglio hanno sempre riscontrato una propensione agli infortuni durante il corso della loro carriera, anche prima di sbarcare a Torino. E con l’avanzare del tempo, la frequenza degli acciacchi non può che infittirsi. La Juve è inoltre la squadra più vecchia del campionato, con un’età media di 28.8 anni. In certe partite, l’11 titolare raggiunge l’età media di 30 anni. Non una situazione ideale, considerando che la rosa è composta da soli 23 giocatori.

Play Icon WATCH Sarri: "Rosso a Danilo? Secondo giallo è tirato per i capelli, col Lecce forse Matuidi a sinistra" 00:00:43

Dall'addio a Cancelo a Emre Can: pianficazione non all'altezza

La rosa dell’anno scorso trasmetteva un’idea di corposità che quella di quest’anno non restituisce affatto. Una serie di decisioni radicali ha svuotato progressivamente il rubinetto delle risorse a disposizione del collettivo bianconero: Benatia, Emre Can, Spinazzola, Mandzukic, Cancelo… Tutti nomi sacrificati per diverse ragioni, e che oggi vengono rimpianti da buona parte dell’universo juventino. Nomi sacrificati e sostituiti da alternative non all’altezza, o addirittura non rimpiazzati affatto.

Play Icon WATCH Sarri: "Nel calcio c'è chi fa i fatti e chi dà opinioni, lette troppe critiche a una Juve capolista" 00:01:25

Emblematica la situazione dei terzini: la scelta di sbarazzarsi di Cancelo, Spinazzola e del giovane Luca Pellegrini (prelevato dalla Roma e mandato a farsi le ossa a Cagliari) ha generato una voragine non risolvibile dagli scenari di mercato, obbligando Sarri ad adattare Cuadrado in quella posizione ed esponendosi al rischio degli infortuni. Situazione simile anche nell’epicentro della difesa: nonostante il significativo acquisto di De Ligt, l’età avanzata di Chiellini (ormai un difensore part-time), l’azzardo Demiral e l’apporto nullo di Rugani non creavano di certo presupposti rassicuranti ad inizio stagione.

Situazione critica anche a centrocampo, dove qualità e continuità di rendimento mancano da tempo, e gli acquisti di Rabiot e Ramsey sono stati dettati da un’apparente convenienza economica e da nessuna progettualità tecnica.

L’attacco invece sembra essere orfano di una punta purosangue, viste le prestazioni altalenanti di Higuain. Un faro d’attacco diventa fondamentale se si vuole ottimizzare il talento di Cristiano Ronaldo.

La Juventus di oggi beneficerebbe di un circuito-prestiti in grado di apportare qualche nuovo giocatore da valorizzare anche a stagione in corso, ma Paratici si è preoccupato di troncare anche questo tipo di risorsa. Kean, Spinazzola e Pellegrini sono stati gli ultimi timidi tentativi di imbastire un progetto di valorizzazione interna giovanile; questo tipo di talenti – facilmente integrabili in squadra perché non avvelenati da alcuna pretesa di titolarità - farebbe proprio comodo in questi giorni, ma la decisione presa dalla dirigenza juventina si è indirizzata verso altri lidi. Un vero peccato, mentre in Europa squadre come il Barcellona rendono protagonisti i valorosi giovani della propria Masia quando i titolari disponibili scarseggiano.

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus se dovesse acquistare Nicolò Zaniolo 00:01:38

Serie A Juventus, emergenza terzini: De Sciglio out tre settimane, lesione al bicipite femorale DA 2 ORE