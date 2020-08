Juventus, inizia l'era Pirlo: primo giorno alla Continassa per il 'Maestro'

Arrivato alle 9 alla Continassa, il neo allenatore dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento con al fianco, tra gli altri, Igor Tudor e Roberto Baronio. La squadra si ritrova 17 giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: tutti presenti compresi i nuovi Arthur, Kulusevski e Romero, e anche i giocatori destinati a partire come Higuain e Khedira.

Andrea Pirlo scalpita: è il suo primo giorno da allenatore della Juventus! Ben più di un primo giorno di scuola per uno che non ha mai allenato nella sua carriera e che ha ricevuto l'investitura dal presidente Andrea Agnelli dopo aver solo sfiorato la carica di tecnico dell'Under 23. Questi discorsi però sono il passato, l'ex centrocampista è arrivato prima delle 9 al centro sportivo della Continassa e nel pomeriggio avrà il primo contatto con la squadra per il discorso e il primo allenamento.

Al suo fianco Pirlo avrà lo staff col vice Igor Tudor, l'assistente Roberto Baronio (che era il vice designato per l'Under 23) e Antonio Gagliardi, già match analyst con Mancini in azzurro, che alla Juve lavorerà più sul campo. Di fronte, come detto, avrà tutta la squadra, tranne l'infortunato De Ligt: ci saranno i nuovi Arthur e Kolusevski (lo svedese ha terminato le visite al J Medical alle 11, ndr), quelli destinati a partire come Higuain e Khedira, e i punti cardine come i vari Ronaldo, Bonucci, Szczesny e Bentancur tra gli altri.

Quindi, 17 giorni la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Lione, la Juventus si ritrova con un nuovo allenatore e tanti stimoli importanti: per Andrea Pirlo su tutti, chiamato a bruciare le tappe e farsi trovare pronto, così come lo era sempre da calciatore.

