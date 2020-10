"Pirlo è l'allenatore perfetto per un gruppo come il nostro. Ci sono tantissimi campioni e giovani emergenti, ma il nostro tecnico ha dimostrato che non conta la carta d'identità per scendere in campo. Contano gli allenamenti e l'impegno quotidiano. Personalmente sono molto contento di fare parte di questo gruppo, sono ben consigliato dai veterani, che non si fanno certo problemi a farmi notare quando faccio qualcosa che non va".