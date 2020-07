Nel pre-partita di Udinese-Juventus, il d.s. dei bianconeri provoca le rivali nella lotta al titolo: "Tutti dicono di aver raggiunto l'obiettivo, ma nessuno si espone per lo Scudetto"

Migliorare questa squadra? Cerchiamo di farlo ogni anno, cercheremo di farlo anche quest’anno. Quelli di questi anni sono risultati straordinari, vincere, rivincere e vincere ancora non è assolutamente semplice. Forse lo capiremo tra vent’anni quando guarderemo l’albo d’oro. Siamo la Juve, abbiamo questa responsabilità. Quando si fanno i consuntivi vedo che tutti i club hanno raggiunto i loro obiettivi, però nessuno dice che il loro obiettivo era lo Scudetto. Noi invece ci riusciamo tutti gli anni. Se nessuno vuole vincere, ce lo prendiamo noi.

Nel pre-partita di Udinese-Juventus Fabio Paratici si toglie qualche sassolino dalla scarpa ad un passo dal nono titolo nazionale consevutivo, il 36° della Storia del club bianconero. I destinatari? In primis l'Inter degli ex Juve Antonio Conte e Beppe Marotta che nei giorni scorsi hanno dichiarato di aver centrato l'obiettivo stagionale con l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Chiusura con un'analisi su Douglas Costa, risultato decisivo nel periodo post lockdown nonostante un minutaggio non elevatissimo.

Serie A Le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus: Sarri con CR7 e Dybala per mettere le mani sul titolo DA 2 ORE

Parliamo di un giocatore straordinario, uno dei più decisivi a livello mondiale. Ha avuto qualche problema fisico e Sarri lo ha gestito veramente bene, soprattutto in un periodo complicato come quello attuale.

Play Icon WATCH Sarri: "Le critiche nei miei confronti? Forse sto sui co.....i a qualcuno" 00:01:13

Serie A Il 5 maggio, il 23 luglio e Antonio Conte: Juventus, lo Scudetto a Udine è un romanzo DA 6 ORE