Poker della Juve nell'anticipo della 28a giornata, facilitato dall'espulsione di Lucioni. A segno Dybala, Ronaldo su rigore, Higuain e De Ligt

Vince ancora la Juventus, rifila quattro reti al Lecce e porta momentaneamente a sette punti il suo vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica. La partita dello Stadium, peró, va analizzata in due modi. Il primo riguarda un primo tempo negativo dei bianconeri, che hanno concesso palleggio e metri al Lecce e fino all'espulsione di Lucioni (31') non sono riusciti a creare pericoli per la porta di Gabriel. La difesa attenta dei salentini e un centrocampo bravissimo ad accorciare, rendeva infatti sterile qualsiasi iniziativa di una Juve lenta e prevedibile. La superioritá numerica, e qui entra in ballo la seconda analisi, ha agevolato la ripresa, in cui la Juventus ha trovato gioco e gol, ha sbloccato la partita con l'ennesima perla di Dybala, ha raddoppiato con il rigore di Ronaldo e ha chiuso il match con le reti del subentrante Higuain e di De Ligt. Un poker che mantiene alto il morale in casa bianconera, con Sarri felice, ma consapevole di una prima parte di gara poco brillante.

Il tabellno di Juventus-Lecce 4-0

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur (Dal 68' Ramsey), Pjanic, Rabiot (Dal 52' Douglas Costa); Bernardeschi (Dal 77' Muratore), Dybala (Dal 77' Higuain), Ronaldo. All Sarri

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Paz, Vera (Dal 78' Calderoni); Tachtsidis, Petriccione (Dal 46' Rossettini), Shakhov; Mancosu (Dal 72' Barak); Falco (Dal 63' Babacar). All. Liverani

Arbitro: Piccinini di Forlí

Gol: 53' Dybala (J), 62' rig. Ronaldo (J), 83' Higuain (J), 84' De Ligt (J)

Ammoniti: Bentancur,

Note: al 31' Lucioni (L) espulso per fallo da ultimo uomo su chiara occasione da gol.

La cronaca in 11 momenti chiave

5' - Occasione clamorosa per il Lecce. Sponda di Mancosu per Shakhov, palla a RISPOLI che dal lato destro dell'area calcia. Palla fuori di poco.

20' - Pjanic per Rabiot. Calcia bene il francese da fuori, Gabriel respinge attento.

31' - ESPULSO LUCIONI. Dormita colossale del centrale del Lecce. Perde palla, Bentancur recupera, lui lo mette giú. Chiara occasione da gol. Rosso diretto.

41' - Cross di Dybala e colpo di testa tutto solo di Ronaldo a due metri dalla porta. Palla alta. ERRORE CLAMOROSO DEL 7.

43' - Altro errore pazzesco della Juventus. Cross di Ronaldo e Bernardeschi impatta da un metro e non trova la porta.

49' - Grande parata di Gabriel su Bonucci, che si era liberato bene in area di testa sul cross di Dybala.

53' - PAULO DYBALA! CHE GOL! Ronaldo al limite per il 10, che controlla e calcia sul secondo palo con l'interno. Palla all'incrocio. Meraviglia. 1-0.

62' - Rossettini atterra CR7 in area: calcio di rigore evidente. Parte Cristiano RONALDO! GOL! Rigore perfetto del portoghese. Gabriel non puó nulla.

69' - Grande intervento di Gabriel che salva sul colpo di testa perfetto di Ronaldo.

83' - HIGUAIN! GOL! 3-0! Giocata mostruosa di Ronaldo, che si accentra e poi con il tacco manda in porta l'argentino (c'é una leggera deviazione di Donati). Sinistro sotto la traversa.

84' - Matthijs DE LIGT! GOL! 4-0! Cross di Douglas Costa, colpo di testa schiaccato dell'olandese!

La statistica

Il Lecce è la 20ª avversaria differente contro cui Cristiano Ronaldo va a segno in Serie A - il portoghese ha finora trovato il gol contro 20 delle 21 squadre affrontate nella competizione. (Opta)

Il migliore

Paulo DYBALA - In questo momento é lui il leader tecnico della Juventus. Altra magia col suo mancino, altra perla a sbloccare una gara complicata. Sta bene, é in forma, ha voglia e sta trovando fiducia. Grande giocatore.

Il peggiore

Fabio LUCIONI - Gioca una prima mezz'ora di livello, poi si addormenta, perde palla, atterra Bentancur lanciato a rete e viene espulso. Una sciocchezza troppo grave per essere perdonata.

Il momento social

