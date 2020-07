Juventus, lo scudetto del compromesso storico fra Sarrismo e Cristianesimo

Firmato da Cristiano Ronaldo, è lo scudetto di un campionato triste e fachiresco che la pandemia ha spaccato in due tronconi. E' il nono consecutivo, il primo di Maurizio Sarri, il trentaseiesimo della Juventus: a parte i due confiscati, una contabilità mostruosa che arriva a sommare i titoli di tutta Milano (18 l'Inter, di cui uno a tavolino, 18 il Milan).

Firmato da Cristiano Ronaldo, è lo scudetto di un campionato triste e fachiresco che la pandemia ha spaccato in due tronconi. E’ il nono consecutivo, il primo di Maurizio Sarri, attardato da una polmonite in avvio di stagione, il periodo più delicato perché - nel suo caso di "novizio", soprattutto - più formativo. E’ il secondo del marziano. Il trentaseiesimo della Juventus, a parte i due confiscati, una contabilità mostruosa che arriva a sommare i titoli di tutta Milano (18 l’Inter, di cui uno a tavolino, 18 il Milan).

Tre con Antonio Conte, cinque con Massimiliano Allegri, uno con Sarri. La sequenza, al di là degli errori di mercato e delle omissioni della concorrenza, porta a un verdetto lapidario: la continuità del club. Da Parma alla Sampdoria, un titolo "frugale". Sarri era stato preso per infiammare il gioco. Gli idranti gestionali di Allegri non seducevano più. Il paradosso è che, per risolvere i problemi, "C’era Guevara" ha dovuto patteggiare con Cristiano e Paulo Dybala, segno di duttilità scaltra e non già di pelosa incoerenza. L’aveva fatto pure al Chelsea, con i dribbling di Eden Hazard, ricavandone l’Europa League. Se escludiamo le bollicine di alcune partite ha vinto, Sarri, liberando i singoli. Alla Allegri: almeno per me, non un’offesa. La qual cosa conferma che - nelle rivoluzioni, specialmente - sarebbe opportuno regolare gli uomini sul capo e non semplicemente il capo sugli uomini.

Dall’alba della stagione 2011-2012, quando tutto cominciò, è migliorato solo un reparto: l’attacco. Non il centrocampo, se penso al quadrilatero di Berlino. E nemmeno la difesa, se si considerano i ritiri, gli anni, gli infortuni, la montagna di gol al passivo. Con l’eccezione di Juan Cuadrado, i terzini hanno palesato limiti netti. Salvo Matthijs De Ligt, le operazioni estive di Fabio Paratici erano state confuse. Il Napoli si è dimesso subito; la Lazio, che i languori juventini di coppa mi avevano spinto a rilanciare nei pronostici, è crollata; l’Inter di Conte ha perso i confronti diretti, dettaglio che fissa e illustra il distacco. L’altalenante Roma di Paulo Fonseca e il Milan che Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli hanno strappato alla dittatura tedesca, si stanno ancora giocando il quinto posto. La faccia tosta e il piglio british dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini hanno incantato, ma non sono bastati.

Ha sofferto, la Juventus, rimonte clamorose, fastidiose: dal Napoli già alla seconda, al Milan di San Siro e al Sassuolo in trasferta. Alla pancia piena e al degrado delle gomme hanno rimediato più le manovre spericolate dei piloti che non le dritte dai box. Se interessa, il mio podio è: Cristiano, Dybala, De Ligt. A proposito dell’Omarino: Sarri l’ha recuperato ai livelli più raffinati dopo che Allegri, per travestirlo da Francisco Isco, lo aveva smarrito. Lui, "il calcio gli è scemplice" che, senza Cierre, lo traghettò alle 22 reti del 2018. E’ cresciuto Rodrigo Bentancur, mezzala da caccia grossa più che regista di larghe vedute, è calato Miralem Pjanic, scelto dal comandante come perno dell’idea. Di Gonzalo Higuain si ricordano rari spari, idem di Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Douglas Costa, i cui muscoli meriterebbero un’inchiesta, mentre Adrien Rabiot è emerso in superficie quando ormai sembrava perso al progetto.

Supercoppa alla Lazio, Coppa Italia al Napoli, scudetto alla Juventus: fin qui, nulla di straordinario. Un film già visto ai tempi di Alessandro Matri e Simone Padoin. Invece è il nono. E allora, in attesa di rinfrescare la rosa e adeguarla alle lavagne del mister, sotto con la Champions, il cannocchiale che ci aiuterà a misurare la distanza che separa il compromesso fra Sarrismo e Cristianesimo dalla luna.

