Cambio totale alla Juventus, o quasi: se Maurizio Sarri saluta la panchina bianconera per far spazio ad Andrea Pirlo, potrebbe non fare lo stesso il suo vice, Giovanni Martusciello.

Secondo la Gazzetta di oggi, Martusciello potrebbe rimanere in affiancamento al nuovo tecnico. Pirlo per l'Under 23 aveva scelto come secondo Roberto Baronio e anche il supporto di Antonio Gagliardi, match analyst della Nazionale: potrebbero rimanere entrambi nello staff, così come Andrea Barzagli.

Contratto da 1,8 milioni per due anni

Andrea Pirlo ha firmato il suo contratto biennale con la Juventus: secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport percepirà uno stipendio da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus. Per Pirlo si tratta della prima panchina tra i professionisti.

