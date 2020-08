Il centrocampista francese ha parlato all'Equipe della scelta di lasciare la Juventus e di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare con l'Inter Miami: "Ho giocato con Neymare, Mbappé, Griezmann e Ibrahimovic ma il più grande di tutti è Cristiano Ronaldo. A Miami non vado lì come turista ma per giocare a calcio".

Dopo tre stagioni si è conclusa l'esperienza di Blaise Matuidi alla Juventus. Il centrocampista francese, 33 anni, ha chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto per trasferirsi negli Stati Uniti dove giocherà con l'FC Inter Miami di David Backham, una scelta professionale e anche di vita come ha spiegato a L'Equipe: "Essere stato uno dei primi giocatori ad essere positivo al Covid-19 mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia, dopo due mesi chiuso in casa con loro, si è rafforzato come non mai durante la mia carriera e, nonostante stessero bene in Italia, mi sono detto: cosa è meglio per loro? Forse era il momento di cambiare direzione".

Però ci tiene a ribadire una cosa: "Sarà un onore giocare per l'Inter Miami. E non vado lì come turista ma per giocare a calcio, quanto è stato bello riscoprire il campo dopo essere guarito dal coronavirus... Se perderò la nazionale? Ho parlato con Deschamps, sono consapevole che questa scelta possa complicare le convocazioni con la Francia. Non chiudo la porta ma bisogna essere realisti, rimango comunque a disposizione".

Play Icon

Premier League Thiago-Liverpool, niente Juve per Silva: la giornata di calciomercato in 1 minuto 13/08/2020 A 17:54

Sull'addio alla Juventus Matuidi precisa: "A gennaio mi aveva contattato l'Inter Miami. All'epoca, mi dicevo che era troppo presto nella mia carriera. C'era l'Europeo in vista, non esistevano tutti i problemi del Covid. Per me era ovvio che sarei rimasto alla Juve. Poi a fine giugno si sono rifatti vivi e allora a luglio mi sono incontrato con la dirigenza juventina e gli ho chiesto di risolvere il mio ultimo anno di contratto. Pirlo? Non ho parlato con lui, per quel che ne so a quei tempi non c'era in ballo un cambio allenatore".

La delusione di Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, Napoli-Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il francese parla poi del rapporto con Maurizio Sarri e del tecnico silurato dai bianconeri dopo l'eliminazione dalla Champions: "Da un punto di vista personale, non ho mai avuto problemi con lui. È un allenatore che lavora molto sulla tattica per affrontare l'avversario. Penso che sia anche una persona timida, che non viene necessariamente naturalmente incontro agli altri... Sappiamo anche quanto sia difficile il mestiere dell'allenatore. Ma se c'è una cosa che mi ha colpito, è stato durante il periodo Covid. Ero in difficoltà e lui mi ha sorpreso perché mi chiamava tutti i giorni per avere notizie. Ho scoperto l'uomo".

Infine Matuidi elogia Cristiano Ronaldo, il più grande tra i campioni con cui ha giocato in carriera: "Sono stato compagno di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: chi è il più grande? Sono tutti fantastici per quello che fanno. Ma se devo sceglierne uno, sarebbe Cristiano, per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e per quello che sta facendo oggi. E' eccezionale. Sta invecchiando, è vero e ne è consapevole, ma vederlo lavorare come fa, con quello spirito di voler essere sempre il migliore, non ho mai visto una cosa del genere".

Play Icon WATCH Matuidi a Miami, Sancho resta a Dortmund: la giornata di calciomercato in 1 minuto 00:01:01

Serie A Matuidi, ufficiale l'addio alla Juventus: risoluzione consensuale 12/08/2020 A 15:23