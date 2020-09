Il rapporto con Ronaldo

"Lo conosco bene come giocatore e come persona. Ho sempre avuto un bel rapporto con lui, mi ha detto che era felice che mi trovassi qui. Ci siamo sentiti anche quando non eravamo nella stessa squadra. Abbiamo parlato delle famiglie e del calcio in generale".

Calciomercato Morata: "La Juventus è la mia famiglia. Non potevo dire di no" IERI A 16:00

"35 gol"

"Come attaccante vorrei fare 35 gol, ma ce ne sono tanti che ne hanno fatti 40 senza vincere niente. Io voglio vincere, questo è uno sport collettivo se guardi le statistiche si gioca a tennis".

Pirlo allenatore

"Bellissimo effetto. Ho indovinato prima che diventasse allenatore della Juve perché lui è fatto per questo. La Juve ha bisogno di questo e sono felice di essere qua con lui. Sono rimasto impressionato dopo due allenamenti da come gestisce il gruppo, sa come giocare bene con la palla. Sono sicuro che l'esito sarà molto alto viste le premesse"

Il sogno

"Io ho sempre detto che il mio sogno era giocare con l'Atletico Madrid. Qui alla Juventus hanno puntato su di me quando ero ragazzo quindi sono molto grato. Sono al posto giusto nel momento giusto. Sono qua perché voglio vincere come ha fatto la Juventus in questi anni e nella sua storia".

Come cambia la Juventus con Morata

Serie A Conte: "Contento di Perisic. Mercato? Solo opportunità" UN' ORA FA