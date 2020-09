Sotto gli occhi della dirigenza bianconera al completo (Paratici, Nedved, Cherubini, Claudio Chiellini, Gianluca Pessotto e Marco Storari, dirigente dell'Under 23 da questa stagione) il campione del Mondo in panchina si presenta con un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in ripiegamento, Cuadrado è la variabile tra le due fasi. Davanti debutta la coppia CR7-Kulusevski che al 20' incanta con uno scambio nello stretto: assist del giovane talento svedese e colpo di biliardo del portoghese nell'angolino. Il feeling intergenerazionale tra i due è il lietmotiv del primo tempo e l'indicazione più positiva per Pirlo assieme alla prestazione di Weston McKennie già in grande condizione fisica: l'americano ex Schalke è su tutti i palloni a centrocampo e stupisce con diversi inserimenti centrali. Il 2-0 è firmato da Ramsey al 56’, che dopo aver sbagliato clamorosamente nel primo tempo, non sbaglia quando riceve un cross meraviglioso di esterno sinistro di Douglas Costa. Poi segna Pjaca al 65’, tiro da dentro l’area che dimostra grande voglia di farsi notare. Chiude allo scadere Portanova con doppietta. Pirlo inizia, dunque, il nuovo ciclo della Vecchia Signora con una manita.