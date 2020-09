"Mi serve il prima possibile un attaccante, ma il mercato è lungo, lo sarà fino a inizio a ottobre, ci sarà tempo per lavorarci".

Il focus di Andrea Pirlo è sul mercato, ma dal primo test sulla panchina della Juventus arrivano tante sensazioni positive. I bianconeri hanno battuto il Novara 5-0 alla Continassa. Per il tecnico Campione del Mondo è stata l'occasione per provare i meccanismi studiati in allenamento a sette giorni dal debutto in campionato allo Stadium contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Pirlo, a fine match, è soddisfatto.

"Ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione solo giovedì, quindi abbiamo avuto a disposizione solo due giorni per poter preparare la partita e per provare le nostre cose. Stiamo provando diverse soluzioni. Nel primo tempo abbiamo provato con una difesa a quattro che in fase di impostazione diventava a tre. Mentre nel secondo tempo siamo rimasti con i tre fissi dietro e con i tre davanti. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita di domenica".

Sabato John Elkann ha speso belle parole per il nuovo allenatore dei bianconeri, ricordando al contempo l'obiettivo del decimo scudetto di fila.

Sono l'allenatore della Juve, è normale che chi viene qui deve vincere. So che devo vincere, lo era da giocatore, lo sarà anche da allenatore. Entusiasmo da ritrovare? Non è intorno alla squadra, è la squadra che deve avere entusiasmo. I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono e questa è la cosa più importante per ripartire. Abbiamo davanti una lunga stagione e adesso avremo modo e tempo per lavorare tutti insieme".

Chisura sulla possibilità di avere i tifosi allo stadio domenica prossima contro la Sampdoria e su CR7, autore dell'1-0 su assist di Kulusevski.

"La speranza c'è, speriamo si possa aprire una parte dello stadio perchè ne abbiamo bisogno noi come tutto il calcio italiano. Cristiano sta bene, lo ha dimostrato anche in nazionale: è pronto per fare una grande stagione.

