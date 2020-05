Juventus, riecco anche Ronaldo: ufficiale, CR7 è atterrato a Torino

Cristiano Ronaldo tout sourire après avoir marqué un but contre Leverkusen en Ligue des champions, le 1er octobre 2019.

Dopo praticamente 2 mesi in Portogallo, anche Cristiano Ronaldo fa rientro a Torino: CR7 è atterrato lunedì sera a Caselle. Ora 14 giorni di autoisolamento prima dell'inizio degli allenamenti con la Juventus.

Aveva lasciato Torino ai primi di marzo, quando dopo Juventus-Inter il campionato aveva chiuso i battenti. Ora, dopo circa 60 giorni nella sua isola natia, Madeira, Cristiano Ronaldo ha fatto rientro alla base.

Dopo varie speculazioni e indiscrezioni, CR7 è atterrato all’aeroporto di Torino Caselle lunedì sera poco dopo le 22:00.

Il portoghese dunque rientra in Italia, dove dovrà trascorrere però ora 14 giorni di autoisolamento, come prevede il protocollo per chi rientra dall’estero.

La Juventus dunque, che riprenderà gli allenamenti individuali nel centro sportivo della Continassa lo farà senza Ronaldo, che presumibilmente appunto si rivedrà in campo dal 18 maggio, ovvero quando il governo dovrebbe dare il via libera anche agli allenamenti “di squadra”, quindi con tutti gli effettivi coinvolgibili contemporaneamente.

Nel mentre alla Juventus dunque, da domani, saranno circa una decina gli effettivi che potranno tornare ad allenarsi singolarmente, rispettando il protocollo attuale. Nell’attesa di una ripresa delle attività inevitabilmente legata alle decisioni del Governo; e su cui il Ministro dello Sport, proprio stasera, attraverso Facebook, ha lasciato trasparire per il calcio nuova speranza.

