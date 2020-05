Il quotidiano La Stampa aveva lanciato l'indiscrezione su un rifiuto di Rabiot di tornare a Torino, ma il francese è atteso per domani. In arrivo anche Higuain, atteso per la giornata di venerdì. In entrambi i casi, in quanto provenienti dall'estero, i giocatori dovranno sostenere 14 giorni di autoisolamento.

Sono e restano gli ultimi attesi in casa Juventus, dove i lavori alla Continassa ormai procedono spediti da giorni. Anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain però torneranno a Torino.

Il francese era diventato un vero e proprio caso, con le indiscrezioni del quotidiano torinese La Stampa che avevano fatto di lui una sorta di dissidente e dunque separato in casa. Rabiot infatti sarebbe stato contrario dal taglio degli stipendi e non sarebbe tornato a Torino proprio per protesta. Un caso però rientrato nelle ultime ore: il francese infatti è atteso già domani (mercoledì 13 maggio) in Italia.

Serie A Chiellini-Balotelli, pace dopo la lite. Mario: "Ti voglio bene", Giorgio: "Sbagliando si impara" DA 6 ORE

Diversa la situazione di Higuain, che dalla Juventus aveva ottenuto un permesso causa gestione della delicata situazione familiare in Argentina. Anche lui però alla fine ha risposto alla chiamata dei bianconeri, che lo riaccoglieranno a Torino nella giornata di venerdì.

Con gli ultimi due stranieri si dovrebbe insomma ricompattare tutto il gruppo bianconero, pronto agli allenamenti collettivi dal prossimo 18 maggio. Qui dentro saranno però appunto esclusi sia Rabiot che Higuain: proveniendo dall’estero, infatti, entrambi dovranno scontare 14 giorni di autoisolamento presso i propri domicili.

Play Icon WATCH 🎙 100% Juve, dal Best11 al mercato: il mondo bianconero a 360° con Balzarini e Agresti 00:25:38

Serie A Chiellini: "Odio l'Inter come Jordan i Pistons. Balotelli da schiaffi, Melo il peggio del peggio" 09/05/2020 A 09:19