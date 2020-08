Diego Perotti esulta per il gol segnato contro la Juventus, Juventus-Roma, Serie A 2019-2020, Getty Images

La squadra di Sarri registra la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. Vantaggio di Higuain, poi rimonta della formazione di Fonseca. Ottima prova di Zaniolo, tanti giovani in campo

Perde ancora la Juventus. In una gara con ritmi e sembianze della classica amichevole estiva, piena zeppa di giovani e giocatori poco utilizzati nel corso del campionato, la Roma si impone 3-1 in rimonta. Al gol iniziale di Higuain rispondono la rete di Kalinic e la doppietta di Perotti (il primo su rigore). Una buona prova in vista della gara di Europa League con il Siviglia della squadra di Fonseca, che ha testato l'ottima condizione di Zaniolo e ha ritrovato la verve di Perotti. Juve di Sarri che invece si avvicina alla partita decisiva di Champions contro il Lione con tre ko negli ultimi quattro turni di Serie A.

Diego Perotti si complimenta con Nicola Kalinic dopo il gol in Juventus-Roma, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Roma 1-3

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (Dal 73' Pisoglio); Danilo, Bonucci (Dal 51' Demiral), Rugani, Frabotta; Muratore, Rabiot (Dal 51' Ramsey), Matuidi; Bernardeschi (Dal 72' Olivieri), Higuain (Dal 79' Vrioni), Zanimacchia. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez (Dal 56' Juan Jesus), Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante (Dal 56' Santon), Calafiori (Dal 60' Bruno Peres); Zaniolo (Dal 56' Under), Perotti (Dal 73' Kluivert); Kalinic. All.: Fonseca

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 5' Higuain (J), 23' Kalinic (R), 44' rig. e 52' Perotti (R),

Assist: Rabiot, Perotti, Zaniolo

Ammoniti: Rugani, Smalling, Perotti, Cristante, Fazio

La cronaca in 8 momenti chiave

5' - GOL! HIGUAIN! Corner di Bernardeschi, sponda di Rabiot e deviazione sottoporta del Pipita. 1-0!

23' - KALINIC! GOL! 1-1! Corner di Perotti, Rugani anticipato, stacco di Kalinic in torsione. Bel gol!

30' - Gran combinazione a sinistra della Juve, con Matuidi che fa sponda per FRABOTTA: bel mancino, palla larga di poco.

43' - RIGORE PER LA ROMA. Calafiori steso da Danilo, che lo aveva sterzato.

44' - GOL! PEROTTI! Rigore perfetto. Giallorossi che la ribaltano. 1-2.

49' - Gran parata di SZCZESNY, che vola sul mancino di KALINIC dal limite.

52' - PEROTTI! 1-3 Roma! GOL! Grande azione di Zaniolo che penetra centralmente e poi serve PEROTTI, che col destro batte Szczesny.

60' - PALO DI RAMSEY! Gran lavoro di Higuain per il gallese, che con il destro centra il montante.

La statistica chiave

La Juventus ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato e collezionato un solo clean sheet nelle ultime 10 giornate.

Il momento social

Il migliore

Diego PEROTTI - Seratona. Un assist e due gol. Freddo dal dischetto, devastante tra le linee. A ritmi bassi fa ancora la differenza, grazie alla tecnica sublime.

Il peggiore

DANILO - Ennesima prestazione pessima. Calafiori, classe 2002, lo ridicolizza in occasione del rigore, rubandogli tempo e obbligandogli al fallo da rigore. In generale soffre sempre

