Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

La Juventus ha affrontato la Sampdoria 123 volte in A: 60 successi, 37 pareggi e 26 sconfitte.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Sciglio, Khedira, Higuain, Chiellini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Colley, Vieira

Indisponibili: Ekdal

Statistiche Opta

Juventus e Sampdoria non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014 (1-1 allo Stadium): da allora otto successi bianconeri e due blucerchiati.

La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match).

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e non arriva a cinque di fila con i blucerchiati dal 1968.

Nonostante la sconfitta nel match più recente contro il Genoa, nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria da luglio in avanti in Serie A (cinque). Nello stesso periodo i bianconeri hanno ottenuto solo due successi.

La Juventus ha incassato 13 gol nelle ultime sei giornate di campionato: solo Brescia (16) e SPAL (20) hanno fatto peggio in questo periodo.

La Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato (record negativo per i bianconeri negli ultimi nove campionati), otto dei quali nelle ultime cinque giornate di Serie A.

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini: quattro gol in 19 partite.

I primi gol dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più.

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium, tuttavia proprio nella sfida più recente (1-2 del dicembre 2018).

