Juventus, emergenza terzini: De Sciglio out tre settimane, lesione al bicipite femorale

La Juventus ha comunicato i risultati degli esami: si conferma il problema muscolare che ha costretto il terzino a lasciare il campo nella partita di lunedì contro il Bologna.

In seguito al problema alla coscia accusato attorno all’ora di gioco del match contro il Bologna, la Juventus ha annunciato l’esito degli esami strumentali condotti su Mattia De Sciglio. Si tratta di una lesione al bicipite femorale per il terzino bianconero, che dovrà fermarsi per circa 3 settimane. Un nuovo controllo lo aspetta tra 10 giorni. Questo il comunicato ufficiale dal J Medical:

Mattia De Sciglio, a seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato nel corso della partita di Bologna, oggi è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni.

Il suo ritorno è atteso dunque verso metà luglio, e salterà sicuramente le partite contro Lecce, Genoa e Torino. Una brutta tegola per Sarri, che negli scorsi giorni aveva già perso Alex Sandro (per il brasiliano si prospetta uno stop dai 20 ai 25 giorni) e dovrà fare a meno di Danilo, espulso nell’ultima partita. A questo punto il tecnico della Juventus dovrà improvvisare: se Cuadrado resta l’unica soluzione sulla destra, sulla sinistra potremmo aspettarci addirittura Blaise Matuidi.

