Il tecnico bianconero risponde alle critiche e pensa alla sfida con i biancocelesti: "Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo per il livello di organizzazione che hanno è difficilissimo. Le critiche? Fanno parte del mestiere. Per quanto mi riguarda voglio andare avanti con la Juve".

Dopo la sconfitta col Milan e i pareggi con Atalanta e Sassuolo con 9 gol subiti sono arrivate le critiche per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus respinge le voci che parlano della sua panchina in bilico e sottolinea che l'attenzione va posta sulla sfida con la Lazio di lunedì sera, un match sempre complicato. "La Lazio durante la stagione ha fatto benissimo, si è dimostrata una grande squadra. Anche se attraversi un momento meno positivo, puoi ritrovarti in una grande partita. È una partita difficile contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica", dice in conferenza stampa.

Sulle critiche e il futuro Sarri parla chiaro:

Ci sono rischi che fanno parte del mestiere. Se avessi paura non lo farei. Va tutto bene se vinci, tutto male se perdi. Fa parte del lavoro dell’allenatore. Non bisogna avere paura, di nessun tipo. Futuro? Io ho un contratto e voglio onorarlo a tutti i costi. Il mio futuro è domani e qui bisogna pensare alle prossime partite e non hai prossimi 12 mesi. Noi dobbiamo essere con la testa alla Lazio, il resto sono conseguenze. Per quanto mi riguarda voglio andare avanti con la Juve. Al Chelsea la situazione era diversa. Mi piaceva moltissimo la Premier League ma ho sempre avuto il desiderio di tornare in Italia

Ovviamente la Juventus deve chiudere il discorso Scudetto e Sarri ha fiducia nei suoi giocatori: "La squadra è abituata a lottare per questi traguardi, e dovrebbe dare ampie garanzie. Poi stiamo vivendo un momento unico nella storia del calcio. C’è chi sta ovviando meglio, e chi lo sta accusando di più. Ma i nostri giocatori sono mentalmente pronti, li stanno vivendo da anni. Dovrebbe essere normale viverlo con la giusta serenità. Juventus o Napoli? Qui c’è una criticità mediatica superiore, a Napoli è superiore quella locale. Il calcio è difficile da tutte le parti. Qui mi sento meglio. Al Napoli ho fatto 38 partite a dare dietro alla Juve. E ora siamo davanti. Mi sento molto meglio rispetto a quella esperienza".

Tornando alla gara con la Lazio e alle possibili scelte, Sarri aggiunge: "Stiamo giocando tutti in una situazione anomala, in più abbiamo trovato squadre ben organizzate. Giocare in questo momento con Atalanta e Sassuolo per il livello di organizzazione che hanno è difficilissimo. Tridente Dybala-Higuain-Ronaldo? Dobbiamo preoccuparci di essere solidi. Non sappiamo se la verità siano gli 0 gol subiti in 5 partite o i 9 in tre. Non è importante chi gioca davanti, ma riuscire a fare bene in fase difensiva".

