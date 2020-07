Il tecnico della Juventus può finalmente festeggiare il suo primo Scudetto e ringrazia Dybala e Cristiano Ronaldo per questo trionfo. Ci sono però da valutare le condizioni fisiche dell'argentino: "Sembra che un problema muscolare ci sia...".

Maurizio Sarri può finalmente festeggiare. Dopo la conquista dell'Europa League col Chelsea arriva lo Scudetto con la Juventus. Uno Scudetto comunque deciso dopo qualche match point fallito. Il tecnico dei bianconeri sa bene a chi dare i meriti di questo trionfo...

Cristiano Ronaldo e Dybala fanno la differenza, la grande parte dello Scudetto è merito loro. Il Presidente è un grande personaggio, ti sta vicino soprattutto nelle sconfitte e ti dà grande carica. I dirigenti sono persone con cui puoi sempre scambiare opinioni, ci sono sempre, la società qui è una componente importante. A livello di organizzazione è al livello delle top europee

Non ero in campo per festeggiare?

Era per paura di una secchiata. Ho preferito aspettare i ragazzi dentro lo spogliatoio anche se poi la secchiata l'ho presa lo stesso...

Come sta Dybala?

Le condizioni di Dybala andranno valutate domani, ma sembra che un problema muscolare ci sia

Sarri era stato sottovalutato?

Non so se sia sottovalutato o meno. So solo che di allenatori in attività, che hanno vinto in Italia e in Europa, ce ne sono pochi. Molto pochi

Qual è stata la problematica maggiore?

Far convivere certi giocatori che hanno le proprie caratteristiche e poi cercare di farli giocare insieme, non era scontato come si è visto negli anni scorsi. Perché alla fine Dybala e Ronaldo hanno giocato insieme, ma non sempre. Hanno caratteristiche particolari, pur essendo fuoriclasse assoluti, ma non è semplice farli convivere. Alla lunga ce l'abbiamo fatta

Cosa avete perso durante la lunga sosta?

Prima del lockdown, nell'ultima settimana, abbiamo dato sensazione di solidità che abbiamo perso dopo questi mesi di stop. Ma è successo a tutte le squadre di allungarsi, c'erano componenti fisiche e mentali che portavano a questo. Non è stato semplice, se la squadra trova più ordine ha ampi margini di miglioramento. Quando vi siete parlati, lei e i calciatori, c'è stata la svolta? È una mistificazione questa. Dove son stato ho sempre avuto confronti con i calciatori, in cui si possono ricercare miglioramenti

