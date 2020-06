Il tecnico della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida col Bologna: "Quella del litigio con Pjanic è una bufala, è tra quelli che ho impiegato di più".

Non sono più previste conferenze stampa alla viglia della partite, almeno questo il protocollo di casa Juventus, con una Lega Serie A che a differenza della Premier League ha lasciato da questo punto libertà di decisione alle singole squadre. E dunque in casa bianconera non si parla più alla viglia, o meglio, lo si fa a una voce unica, quella di Sky, media che detiene i diritti del campionato.

Sarri ha dunque parlato ai microfoni del canale televisivo in merito alla trasferta di lunedì a Bologna, questi i temi toccati.

Su Pjanic e la presunta lite col centrocampista

"Quella del nostro litigio è una grande bufala. E' tra i tre giocatori che ho impiegato di più, è un giocatore a cui sono molto vicino e a cui devo rifarmi perché ha un ruolo importantissimo nel centrocampo a tre".

Sulla sconfitta in Coppa Italia

"È chiaro che perdere un trofeo è un qualcosa di pesante, perché dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa,dobbiamo voltare pagina e pensare alle prossime partite. Dobbiamo pensare subito al prossimo obiettivo. Ho chiesto alla squadra di non farsi influenzare da niente. Senza stare a massacrarsi su un qualcosa che non possiamo rigiocare . Quindi è inutile massacrarsi. Siamo in un post preparazione, con tutte le difficoltà che ne conseguono. È chiaro che nell'immaginario collettivo queste sono partite importanti in cui cura il risultato. Però noi siamo in un post preparazione e speriamo di migliorare velocemente, nei prossimi dieci giorni sia dal punto di vista fisico che mentale e di tornare alle prestazioni normali".

Su Ronaldo, discussione tattica

"Abbiamo parlato prima della partita contro il Milan e prima della finale di Coppa Italia, abbiamo riparlato ieri. È chiaro che è un ragazzo che ha fatto più di 700 gol partendo defilato. È chiaro che la su preferenza è quella e credo sia la normalità. Con il Milan abbiamo scelto una soluzione e in finale di Coppa Italia ho chiamato che avevo scelto di fare giocare davanti e ho parlato con loro di quello che dovevamo fare in campo. E poi analizzando con loro hanno deciso di partire con la soluzione di Dybala centrale. Penso sia nell'assoluta normalità di un confronto prima di una partita importante. Ieri ho parlato da solo con Cristiano e a lungo perché non si deve scalfire a livello di fiducia. Io speroda domani o al massimo tra una settimana che torni ad essere il giocatore straordinario di sempre. Quindi è solo di attraversare un momento fisico inchino si può essere al massimo".

Sulla condizione fisica della squadra

"Se stai fermo per 60/70 giorni ed è chiaro che devi reimpostare una preparazione fisica. Ed è altrettanto chiaro che lavorando per 20/25 giorni in maniera pesante la brillantezza fisica non può essere massimale in questo momento. Quindi il problema della tenuta e il problema delle accelerazioni possono venire fuori in un momento come questo. Non è neanche un momento normale, è un momento atipico perché una situazione in cui non ci sono precedenti e ti ritrovi a giocare le partite importanti senza neanche un amichevole. È tutto molto nuovo e la mancanza di esperienza ce lo rendeva più difficile. Può darsi siano stati commessi degli errori come può darsi che questa sia una fase transitoria normale".

Sui problemi della Juventus in zona gol

"Penso che sia un problema di brillantezza generale perché riusciamo ad imporre una buona mole di gioco, ma poi non riusciamo ad essere pericolosi. E questo mi lascia pensare che la squadra sia deficitaria di brillantezza in questo momento e quindi non riesce ad uscire dalle situazioni complicate. Però penso faccia parte del momento. Noi dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco. Poi il problema realizzativo lo miglioreremo, come logica conseguenza. Non posso pensare che questa squadra possa avere un lungo periodo con la difficoltà di segnare visto i giocatori che la compongono. Quindi penso che sia più utile concentrarci".

Sul Bologna e che tipo di avversario può essere

"Le insidie sono in tutte le partite. È chiaro che particolarmente pericolose sono le prime partite perché ancora non ci sono risposte delle squadre. Questo è un momento particolarmente delicato in cui tutte le partite possono essere un'insidia tutte le partite. Il Bologna è una squadra che sta facendo molto bene, che gioca un buon calcio e che è pericolosa sia quando attacca, ma anche quando gioca in ripartenza. Noi la dobbiamo tenere in grande considerazione e fare una partita, sperando di salire di livello e facendo una partita accorta".

