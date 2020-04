Secondo un'indiscrezione di Tuttosport, le trattative tra Juventus e Barcellona per uno scambio Pjanic-Arthur, procedono spedite. Ecco i pro e i contro del possibile scambio più chiacchierato delle ultime ore.

Nelle ultime ore, la dirigenza bianconera ha accelerato le conversazioni con i catalani per chiudere lo scambio Pjanic- Arthur. Secondo Tuttosport infatti, la trattativa sarebbe approdata a uno stadio avanzato, tantoché i due club starebbero già trattando con i giocatori. Ma quali sono i pro e i contro di questo scambio? Com’è possibile mettere sullo stesso piatto Miralem Pjanic, regista puro in mezzo al campo, e Arthur Melo, una mezz’ala di notevole tecnica? Come in ogni scambio alla pari, ciascuna squadra dovrà accettare dei trade-off.

Serie A Edicola: L'Inter pronta a riprendersi Nainggolan e Perisic. Pjanic-Arthur, scambio Juve-Barça si fa IERI A 08:06

Pjanic-Arthur Melo: il confronto statistico nella stagione 2019-2020 (Serie A/Liga)

PJANIC ARTHUR ETA' 30 23 PRESENZE (Camp/CL) 27 15 GOL 3 2 ASSIST TOTALI 3 2 % PASSAGGI 89,8% 91,2% DRIBBLING A PARTITA 0,6 1,8 PASSAGGI CHIAVE 1,2 0,7 TIRI A PARTITA 0,9 0,5

Perché sì:

IL FATTORE ETA' - Perché la Juve ha intrapreso un percorso di ringiovanimento della rosa, e il fattore età gioca a favore di Arthur. Sostituire il 30enne bosniaco con il 23enne brasiliano, contribuirebbe alla logica green ordinata da Paratici. La Juventus si libererebbe anche di un ingaggio abbastanza pesante: i 3 milioni percepiti da Arthur peserebbero molto meno dei 6,5 guadagnati annualmente da Pjanic, anche se bisogna aspettarsi probabili ritocchi a salire nel caso il brasiliano dovesse sposare il progetto della Vecchia Signora. Arthur inoltre si posiziona come un giocatore più consono all’ormai mitizzato gioco di Sarri. Una mezz’ala che potrebbe interpretare tranquillamente il ruolo che Hamsik e Zielinski recitavano nello scacchiere tattico napoletano. E alla Juve manca proprio questo in mezzo al campo, un centrocampista che non offra solamente quantità e volume di gioco (come Matuidi e Rabiot), ma anche qualità e tecnica.

QUASI MAI DECISIVO NEL 2019-2020, MIRE E' INVOLUTO - Se invece si ragiona sull’altro piatto della bilancia, l’involuzione di Pjanic è palese. Sarri aveva cominciato l’avventura bianconera impuntandosi su un unico diktat: far passare il gioco juventino per i piedi di Pjanic. E nonostante un inizio incoraggiante (con un filotto di 3 gol in 4 partite), la stagione di Pjanic si è arenata nel peggiore dei modi, perdendo il posto da titolare. È da tanto tempo che la regia del bosniaco ha perso la sua lucidità, per non parlare dell’apporto difensivo pressoché nullo, determinato da una regressione atletica a sua volta dettata dal particolare utilizzo del bosniaco in epoca allegriana.

E se le qualità di spicco, quali genialità e abilità nei passaggi, vengono a mancare, allora il paradigma Pjanic non può sopravvivere. Forse è stata proprio l’inadeguatezza delle prestazioni di Miralem a sancire l’inapplicabilità del “bel gioco” di Sarri al gruppo juventino. Ricordiamo infatti la resa ideologica dell’allenatore bianconero in una conferenza stampa di febbraio: impossibile un’organizzazione collettiva per via della natura individualista della rosa, e per le specificità di ogni giocatore. “Con l’organico che ho, ogni volta che ne cambio uno devo cambiare tutto”. E se un giocatore chiave da cambiare fosse proprio Pjanic?

PUNTARE A VALORIZZARE BENTANCUR - Forse il sostituto a Pjanic non è una sua copia, ma è un regista atipico, ed è proprio colui che ha usurpato il suo posto da titolare nelle partite appena precedenti la sospensione. Perché Rodrigo Bentancur è un altro fattore positivo in questa trattativa. Arthur non andrà a rilevare il ruolo di Pjanic, e ciò significa che sia Sarri che Paratici si sono sentiti abbastanza fiduciosi a proposito della crescita di Bentancur. Liberarsi di Pjanic non è più proibitivo, vista la crescita del giovane uruguagio. Solo un anno fa Allegri bocciava Bentancur in cabina di regia: troppo lento nei passaggi e nelle decisioni. Quest’anno invece, Bentancur si è imposto con personalità e continuità.

I numeri di Bentancur in questa stagione in Serie A

Presenze 19 Minuti giocati 1323 Gol 0 Assist 6 Cartellini gialli 7 Palle recuperate a partita 1,4 Tackle a partita 1,8 Passaggi chiave a partita 1,5 Percentuale passaggi 50,5% Percentuale Passaggi completati 90,1%

Perchè no

ARTHUR VUOLE DAVVERO LA JUVENTUS? - Principalmente per i pochi ma grandi scogli che la trattativa nasconde. Innanzitutto la volontà dei giocatori: mentre Pjanic si è sempre dimostrato disponibile per un trasferimento in catalogna, Arthur ha da poco dichiarato al giornale Sport la sua intenzione di rimanere al Barça:

Ci saranno sempre questo tipo di speculazioni, ma io ho le idee molto chiare, la mia unica intenzione è proseguire la mia carriera al Barcellona, sono sicuro di questo e sono tranquillo. Mi trovo molto bene qui, ho fiducia nel club e nel suo corpo tecnico. L’interesse di grandi società mi lusinga ed è sempre un segnale positivo, ma l’unica cosa che ho in mente è restare qui per molti anni. [Arthur @Sport 29/4/2020]

ARTHUR CHIUDE LA PORTA A POGBA? - Inoltre non è da sottovalutare le valutazioni che i due club pongono sui giocatori. Tuttosport parla di un’intesa attorno ai 60 milioni per entrambi, ma un qualsiasi scambio alla pari, specialmente in un periodo di incertezze finanziarie legate alla crisi del Coronavirus, gode di un equilibrio piuttosto fragile. Il Barcellona, secondo altre indiscrezioni, potrebbe non accontentarsi solamente di Pjanic, ma potrebbe richiedere una pedina aggiuntiva. Bernardeschi e De Sciglio su tutti. Allora l’ago della bilancia si sposterebbe non di poco, considerata le carenze di interpreti che la Juve incontra in certi ruoli, soprattutto tra i terzini (Cuadrado non sta deludendo affatto, ma resta pur sempre un adattato).

I dubbi sulla trattativa inoltre, proseguono valutando le prestazioni dei due giocatori: entrambi sono considerati discontinui. Pjanic non riesce più a garantire un certo standard al gioco della Juve, mentre Arthur non è nemmeno titolare fisso nel Barcellona: solo 16 presenze in campionato. E nel curare (sempre ammesso che sia necessario) un gioco “individualista” come quello juventino, la continuità degli interpreti diventa un fattore fondamentale. Consideriamo inoltre il resto del reparto, tra i costanti acciacchi di Ramsey e le prestazioni altalenanti di Rabiot, la Juventus avrebbe bisogno di una sicurezza perduta da tempo in mezzo al campo. Questa sicurezza potrebbe essere Pogba, ma nel caso Arthur dovesse sbarcare a Torino, lo spazio per il francese si restringerebbe.

Play Icon WATCH 🎙 100% Juve, dal Best11 al mercato: il mondo bianconero a 360° con Balzarini e Agresti 00:25:38

Serie A Edicola: rivoluzione Juventus, Icardi e Milik per l'attacco. In partenza Higuain e Pjanic 20/04/2020 A 07:28