Juventus-Torino: probabili formazioni e statistiche

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più volte in Serie A (71) e contro cui ha subito più gol (228).

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

Indisponibili: Baselli

Statistiche Opta

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 27 derby di Serie A contro il Torino, 1-2 nell’aprile 2015: completano il parziale 20 successi bianconeri e sei pareggi.

La Juventus ha subito solamente una rete nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino, dopo che aveva incassato almeno un gol in tutti i precedenti sei derby di campionato.

L’ultima sconfitta interna della Juventus contro il Torino in Serie A risale all’aprile 1995; da allora per i bianconeri nove vittorie e quattro pareggi.

Lo score aggregato delle ultime quattro gare interne della Juventus in campionato è di 11-0: l’ultima volta che i bianconeri hanno vinto cinque partite consecutive in Serie A senza subire neanche un gol allo Stadium è stata nel marzo 2018.

La Juventus è, con la Lazio, una delle due squadre ancora imbattute in partite interne di questo campionato (13V, 1N).

Il Torino viene da cinque sconfitte consecutive in trasferta in Serie A, l’ultima volta che ha fatto peggio nella competizione è stata nel gennaio 2009 (sette). Il bilancio esterno nel 2020 è completato da un successo, solo il Brescia (un punto) ha fatto peggio nel periodo.

Maurizio Sarri ha vinto sette partite contro il Torino da allenatore in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio: completano il bilancio per il tecnico della Juventus due pareggi e nessuna sconfitta.

Gonzalo Higuaín ha preso parte ad una rete in entrambe le sfide di Serie A contro il Torino disputate allo Stadium con la Juventus (una rete, un assist). In generale, sono sette i gol per l’attaccante bianconero contro il Torino in campionato: il più recente tuttavia nel maggio 2017, da allora quattro gare senza reti.

L'attaccante del Torino Simone Zaza ha giocato 19 gare e segnato cinque reti nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tutte nella stagione 2015/16.

