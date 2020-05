Juventus: tutti negativi i test diagnostici, Sarri al lavoro col gruppo al completo

Il club bianconero fa sapere che i test hanno dato esito negativo per tutti e da venerdì il tecnico toscano potrà lavorare alla Continassa con tutti gli effettivi, compresi Rabiot e Higuain, gli ultimi a rientrare in Italia.

La Juventus è pronta a tornare al lavoro al completo e in totale sicurezza. I test diagnostici hanno infatti dato esito negativo e da venerdì il tecnico Maurizio Sarri avrà il gruppo per intero alla Continassa, compresi Rabiot e Higuain, gli ultimi a rientrare a Torino dalla Costa Azzurra e da Buenos Aires rispettivamente. Questa la nota ufficiale del club campione d'Italia in carica:

In applicazione delle indicazioni della Commissione medico scientifica federale della FIGC, ieri tutto il gruppo squadra ha effettuato i test diagnostici che hanno dato esito negativo; in questi giorni riprenderà il lavoro di allenamento con gruppi più numerosi

Serie A Juventus, all'appello mancano solo Higuain e Rabiot: attesa per il rientro a Torino 10/05/2020 A 11:34

La Juventus potrà quindi tornare ad allenarsi a gruppi ben più ampi e numerosi dopo che nei giorni scorsi i bianconeri avevano effettuato sedute individuali a piccoli gruppi, con mantenimento delle distanze. Alla Continassa si sono rivisti Khedira e Matuidi mentre da domani, venerdì, Sarri ritroverà Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Per quanto riguarda Higuain e Rabiot, i due sono risultati negativi ai test e dunque potranno interrompere anticipatamente la quarantena, non aspettando il compimento dei 14 giorni.

Play Icon WATCH Juventus, Cristiano Ronaldo arriva alla Continassa: oggi test e allenamento 00:00:08

Play Icon

Calcio Allenamento Juve, Higuain non vede palla nel torello: i compagni lo prendono in giro 25/02/2020 A 17:54