Il club bianconero ufficializza di avere affidato l'incarico di tecnico dell'Under 23 all'ex centrocampista, che aveva indossato la maglia della Juventus per 4 anni dal 2011 al 2015. "Da Maestro a Mister", si legge nel comunicato.

Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo ha reso noto la società bianconera con una nota apparsa sul sito e sui propri profili social. Nello staff di Pirlo sarà con ogni probabilità presente un altro ex juventino, l'ex portiere Marco Storari. La Juventus Under 23, di fatto la prima seconda squadra italiana, ha vinto quest'anno il suo primo trofeo conquistando la Coppa Italia di Serie C (2-1 sulla Ternana in finale).

Il comunicato della Juventus

Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell'Under 23.

Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell'estate del 2015, con un palmares bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno.

E un'esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell'Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest'anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria.

Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo!

