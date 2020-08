Nel mea culpa post-Lione, il numero 1 bianconero ha spiegato come l'età media della sua rosa sia uno dei problemi da risolvere nella prossima finestra di mercato. L'analisi statistica non gli dà torto: tra i 98 club dei top5 campionati europei i campioni d'Italia sono più giovani solo di Parma, Crystal Palace ed Eibar

Mi è capitato di sentire più volte che abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa: può essere un elemento di riflessione.

Nel concitato post-partita di Juventus-Lione, il presidente Andrea Agnelli, provando a tracciare i punti di debolezza, non ha potuto evitare di soffermarsi sull’età anagrafica della sua rosa, un tema sempre più a cuore delle dirigenze europee non solo per logiche di risultato, ma anche ragioni di bilancio. In effetti non sbaglia il numero 1 bianconero: tra i top5 campionati europei la Juventus è la quarta squadra più anziana, secondo un calcolo di Transfermarkt che ha preso in esame l’età media dei giocatori in campo dei 98 club che hanno partecipato a Serie A, Premier League, Liga, Bundes e Ligue 1.

La top10 delle rose più vecchie in Europa

Squadra Età per partita* Eibar 29,5 Crystal Palace 29 Parma 28,5 Juventus 28,4 Watford 28,4 Lecce 28,4 Burnley 28,1 Montpellier 28 Getafe 27,8 Inter 27,7

* (l'età media è calcolata attraverso i minuti in campo dei giocatori)

Ringiovanire la rosa resta il punto di partenza del nuovo ciclo bianconero targato Andrea Pirlo. Non a caso il Campione del Mondo entra nella top10 degli allenatori più giovani d’Europa con i suoi 41 anni, alla nona posizione, battuto in Italia solo per qualche mese da Roberto De Zerbi del Sassuolo. Un passaggio del testimone simbolico con Maurizio Sarri che qualche settimana fa è diventato l’allenatore più anziano a vincere lo Scudetto a 61 anni, superando due leggende come Liedholm e Boskov.

Un lifting per la Vecchia Signora

Ma come si fa ad abbassare quella maledetta media? Banale a dirlo, un po’ più complicato a farsi: bisogna sfoltire gli elementi più vecchi e cercare sul mercato giovani leve. Sul secondo punto Fabio Paratici e i suoi scout si sono già portati avanti con gli acquisti in tempi non sospetti di Dejan Kulusevski (20 anni) dall’Atalanta e Arthur (23) dal Barcellona. Sul primo vale la pena scorrere la lista dei over30 dei Campioni d’Italia: Gianluigi Buffon (42), Giorgio Chiellini (35), Cristiano Ronaldo (35), Sami Khedira (33), Blaise Matuidi (33), Leonardo Bonucci (33), Gonzalo Higuain (32), Juan Cuadrado (32). Tradotto: lo zoccolo duro dell'undici di Sarri è nato prima del 1990, un dato che proietta la Juventus, anagraficamente parlando, all’ultimo posto delle 16 squadre che si sono sfidate negli ottavi di Champions League. E tra le società che hanno vinto i titoli nazionali in questa strana stagione contraddistinta dal lockdown il discorso non cambia.

Squadra Età per partita Bayern Monaco 26,3 Liverpool 26,7 Real Madrid 27 PSG 27 Juventus 28,4

C’è la consapevolezza che qualcosa vada smosso e che qualche giovane rimpolpi questa rosa, mi sembra che le indicazioni vadano verso quella direzione.

Anche Gianluigi Buffon (che ha da poco rinnovato assieme a Giorgio Chiellini fino al 2021) dopo l’eliminazione col Lione ha posto l’accento sull’operazione svecchiamento che fa spesso rima con tenuta fisica. Troppi giocatori hanno infatti palesato evidenti limiti sul piano della continuità a causa di numerosi infortuni. A partire da Douglas Costa, capace di spaccare le partite con il suo ingresso in campo a gara in corso ma dai muscoli, purtroppo, di cristallo. O di Khedira, da sempre falcidiato dai problemi muscolari e che quest’anno ha collezionato solo 18 presenze. La prima “vittima” del nuovo corso, però, è stato Matuidi. Destinazione Stati Uniti. L’obiettivo è chiaro: Agnelli vuole puntare alla top10 opposta, quella dei più giovani, dominata in Europa dal Nizza e in Italia dal Milan di Elliott.

La top10 delle rose più vecchie in Europa

Squadra Età per partita Nizza 23,2 Lipsia 24 Schalke 04 24,1 Lille 24,2 Lione 24,2 Real Sociedad 24,5 Tolosa 24,6 Manchester United 24,6 Milan 24,7 Mainz 24,8

