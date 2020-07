L'Atalanta batte la Samp: è a -2 dalla Lazio, a -9 dalla Juve. Vincono anche Roma, Toro e Sassuolo

L'Atalanta esulta per il gol di Toloi - Atalanta-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Con la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria (targata Toloi e Muriel), la squadra di Gasperini scavalca l'Inter e si porta -2 dal 2° posto impegnato dalla Lazio. A -9 dalla Juventus che affronterà proprio nel week end. La Roma risponde a Napoli e Milan e batte in rimonta la Samp, colpo salvezza del Toro mentre il Sassuolo vince il derby con il Bologna.

Atalanta-Sampdoria 2-0 (75' Toloi, 85' Muriel)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

Serie A 4 turni di squalifica e multa per Patric dopo il morso a Donati in Lecce-Lazio DA 7 ORE

Nona vittoria consecutiva per l’Atalanta, che soffre un po’ più del previsto ma alla fine supera la Sampdoria per 2-0. Giusto tributare però i meriti alla squadra di Ranieri, che per 75 minuti è perfetta in campo, soprattutto nell’attenzione e nella dedizione a livello difensivo. Poi però Toloi prende l’ascensore su un corner a un quarto d’ora dalla fine e Muriel chiude 10 minuti più tardi con il suo 17° centro stagionale. Morale della favola. la Dea prosegue la sua striscia di imbattibilità che dura ormai da 13 partite in tutte le competizioni: 12 di queste, sono vittorie. L’Atalanta per una notte supera così l’Inter al 3° posto e vola a -2 dalla Lazio. E sabato sera questa squadra andrà allo Juventus Stadium senza limiti, ma con la voglia di imporre la propria idea anche agli otto volte consecutive campioni d'Italia in carica.

Toloi - Atalanta-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Roma-Parma 2-1 (9' rig. Kucka; 43' Mkhitaryan, 57' Veretout)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Entrambe erano reduci da tre sconfitte consecutive, ma chi si rialza è la Roma nonostante lo svantaggio iniziale firmato Kucka, per un calcio di rigore procurato da Cornelius. Mkhitaryan pareggia prima dell'intervallo su assist di Bruno Peres e nella ripresa sforna l'assist per Veretout: l'ex viola pesca il jolly da tre punti da fuori area. I ducali recriminano per un penalty non assegnato da Fabbri (dopo on field review) malgrado un vistoso fallo di mano di Mancini. Finisce 2-1 all'Olimpico.

Pellegrini e Mkhitaryan - Roma-Parma - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Bologna-Sassuolo 1-2 (41' Berardi, 56' Haraslin; 90+1 Barrow)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Terza vittoria consecutiva per il Sassuolo, che passa a Bologna e continua a incantare: una rete per tempo, nel finale Barrow prova a riaprirla invano. Gli uomini di De Zerbi dominano per larghi tratti del match e si dimostrano tra le squadre più in forma della Serie A. Buon avvio del Bologna, che però subisce il gioco degli avversari e si sveglia troppo tardi.

Berardi, Bologna-Sassuolo Credit Foto Eurosport

Torino-Brescia 3-1 (21' Torregrossa; 48' aut. Mateju, 58' Belotti, 86' Zaza)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Il tridente d’attacco granata regala a Moreno Longo una rimonta dal sapore di salvezza nella delicatissima sfida contro il Brescia: Verdi, Belotti e Zaza ribaltano l’iniziale vantaggio di Torregrossa e calano un tris d’orgoglio nella ripresa che significa + 7 dalla zona rossa. Una boccata d’ossigeno per il club di Cairo che veniva da tre ko consecutivi con Cagliari, Lazio e Juve. Per il Brescia, vincente nell’ultima contro l’Hellas, le speranze si affievoliscono: la squadra di Diego Lopez rimane a +2 punti dall’ultimo posto, ma a -7 dalla salvezza.

Play Icon WATCH Sarri: "Di questo blackout col Milan non troveremo mai la ragione, le ipotesi sono tutte ca...te" 00:02:02

Serie A Ibra: "Il Milan avrebbe vinto lo Scudetto con me dalla prima giornata. Futuro? Vediamo" DA UN GIORNO