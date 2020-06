L'Atalanta prova la fuga Champions; il Napoli vince ancora e che 3-3 tra Sassuolo e Verona

Grazie al successo per 3-2 alla Dacia Arena (doppietta di Muriel), l'Atalanta prova ad andare in fuga per il discorso 4° posto.. Roma che si vede addirittura avvicinare dal Napoli che batte anche la SPAL per 3-1: a segno anche Callejon.

Napoli-SPAL 3-1 (4' Mertens; 29' Petagna; 36' Callejon, 78' Younes)

Il Napoli di Gattuso conferma il buon momento di forma e, dopo il successo in Coppa Italia e la vittoria di Verona, riparte col piede giusto anche al San Paolo. I partenopei passano infatti per 3-1 sulla SPAL, infilando quella che di fatto è la 5a vittoria consecutiva in Serie A (non accadeva da più di 2 anni, era il febbraio 2018). Contro una SPAL ben messa, ma tutto sommato senza armi per poter far male, gli azzurri passano con i gol di Mertens, Callejon e Younes nella ripresa. Inutile il temporaneo pareggio di Petagna. Napoli che sale così a 45 punti, ma resta a -12 dal 4° posto dell’Atalanta. SPAL sempre più inguaiata: con 18 punti, il quartultimo posto rimane lontano 8 lunghezze.

Dries Mertens - Napoli-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sampdoria-Bologna 1-2 (72' rig. Barrow, 75' Orsolini; 88' F.Bonazzoli)

Il Bologna dimentica il ko contro la Juventus e affonda il coltello nella piaga della Sampdoria, sempre invischiata nella lotta per non retrocedere. Al Ferraris, dove non vinceva dal lontano 1998, la formazione dell'ex Mihajlovic si impone con un 2-1 che porta la firma nettissima di Musa Barrow: l'ex atalantino entra nella ripresa, va a segno su rigore e porge la palla del raddoppio a Orsolini. Nel finale accorcia Bonazzoli, ma gli assalti in extremis del Doria non portano a nulla.

Orsolini - Sampdoria-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Sassuolo-Hellas Verona 3-3 (51' Lazovic; 53' e 77' Boga; 57' Stepinski, 68' Pessina; 90+6 Rogério)

Boga - Sassuolo-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Udinese-Atalanta 2-3 (8' D.Zapata; 31' e 87' Lasagna; 71' e 79' Muriel)

Zapata - Udinese-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

