Un sorriso in casa Atalanta: secondo la Gazzetta dello Sport lunedì a Zingonia si rivedrà Josip Ilicic. Lo sloveno ha vissuto quest'anno uno dei suoi momenti più difficili: prima il Covid, che ha colpito così da vicino Bergamo, poi il riemergere di un problema già vissuto in passato, quei sintomi depressivi che proprio a causa delle misure restrittive richieste dalla pandemia hanno alterato l'umore del fragile campione sloveno. Da qui la sua richiesta di prendersi una pausa e un momento per riflettere ulteriormente, per ritrovare quelle sensazioni e quelle prestazioni che lo avevano portato ad essere una delle stelle dell'Atalanta targata Gasperini, anche nel primo atto della scorsa stagione.

L'ultimo gol e l'ultima partita

Ilicic segna la sua ultima rete in nerazzurro il 10 marzo a Valencia, nel 4-1 che permette all'Atalanta di staccare il pass per gli storici quarti di finale di Champions. Il 21 giugno Ilicic viene convocato per Atalanta-Sassuolo, ma viene lasciato fuori a sorpresa. Josip gioca titolare in Juventus-Atalanta dell'11 luglio ma viene sostituito da Pasalic al 59'. Da lì non giocherà più con la maglia dell'Atalanta fino a fine stagione.

Josip Ilicic, tutta la Polonia ti sostiene. Non esce di casa da un mese, senza appetito… La depressione può attaccare chiunque… Forza Josip. Zbigniew Boniek (19 agosto 2020)

Prima gli allenamenti, per il campo si vedrà

Ora Josip, scrive la Rosea, è pronto a farsi riabbracciare dai propri compagni e tornare passo dopo passo verso una normalità che non potrà più essere quella di prima, una nuova normalità con la quale dobbiamo confrontarci tutti. Sicuramente servirà del tempo: in questo settembre Ilicic riprenderà confidenza con il campo e con il lavoro quotidiano, per rivederlo in campo con tutta probabilità a ottobre o novembre. Poco importa: in questo momento, il primo obiettivo è recuperare il ragazzo dal punto di vista mentale, il resto verrà da sé. E sarà sicuramente uno spettacolo.

