L'Atalanta non si ferma più: i nerazzurri trovano l'ottavo successo consecutivo in campionato espugnando la Sardegna Arena grazie a un rigore di Muriel. I ragazzi di Gasperini con questi tre punti si portano a meno uno dall'Inter, al terzo posto. Successi fondamentali in chiave salvezza per Sampdoria (3-0 alla SPAL) e Fiorentina (2-1 a Parma). Il Brescia vince a sorpresa col Verona.

Cagliari-Atalanta 0-1 (27' Muriel rig.)

L’Atalanta continua a vincere e infila l’undicesimo successo nelle ultime 12 uscite stagionali in tutte le competizioni. Numeri da record, con la vittoria a Cagliari firmata su rigore da Muriel. Tre punti in una giornata in cui però i sardi sono anche condannati dagli episodi: un gol annullato a Simeone sullo 0-0 dopo la solita folle applicazione della regola sui falli di mano; e il rosso – questo ineccepibile – a Carboni proprio in occasione del rigore. La squadra di Zenga deve così tenere botta quasi per 70 minuti con l’uomo in meno. La Dea trova un pomeriggio meno cinico del solito e non riesce a chiuderla prima, dovendo così attendere il triplice fischio. Quello che vale la conferma del quarto posto e la mette con il fiato sul collo dell’Inter, ora lontana un solo punto.

Serie A Il Brescia torna a sperare nella salvezza e frena la corsa del Verona: 2-0 con Papetti e Donnarumma DA 22 MINUTI

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Parma-Fiorentina 1-2 (19', 31' Pulgar rig; 49' Kucka rig.)

Finalmente arrivano i tre punti per la Fiorentina. La squadra viola non aveva ancora vinto dalla ripartenza, per cui questi tre punti sono oro colato. Battuto il Parma al Tardini per 2-1, grazie alla doppietta di Pulgar. Partita non bellissima, decisa dai gol dal dischetto. E' Abisso, o meglio la VAR, la grande protagonista del match. Tutti e tre i gol sono arrivati su rigore, di cui due su tre decisi alla moviola. Il primo, il fallo di Gagliolo su Venuti, è netto. Pulgar è freddo a spiazzare Sepe. Poco dopo il tocco di mano di Darmian su colpo di testa sempre di Venuti, danno il secondo penalty agli ospiti. Sempre Pulgar la mette dentro. Nella ripresa il gol dal dischetto di Kucka causato dalla piccola gomitata di Pezzella sempre sullo slovacco, accorcia il match. Nel finale il Parma ci prova, ma la Fiorentina vince.

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Pulgar, Parma-Fiorentina, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Brescia-Hellas Verona 2-0 (53' Papetti, 90+5' Donnarumma)

Il baby Papetti (al primo gol in Serie A) e Donnarumma regalano la prima vittoria a Diego Lopez sulla panchina del Brescia, che abbandona l'ultima posizione e torna a sperare nella salvezza. Prestazione opaca del Verona, che frena nella sua corsa all'Europa League. Decisivo un super Joronen, capace di respingere tutti gli attacchi degli uomini di Juric.

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Sampdoria-SPAL 3-0 (12', 45+3' Linetty; 45' Gabbiadini)

Dopo aver espugnato il Via del Mare, la Sampdoria fa un altro passo importante verso la salvezza, demolendo la SPAL 3-0 tra le mura amiche grazie alla doppietta di Karol Linetty e all’ennesima punizione nell’angolino di Manolo Gabbiadini, tutto nei primi 45 minuti. Nella ripresa gli uomini di Ranieri abbassano il baricentro e spengono le flebili speranze di rimonta degli emiliani. I genovesi sfruttano i passi falsi di Torino, Lecce e Genoa e mettono una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. Umore esattamente opposto in casa SPAL che dopo il tris blucerchiato si ritrova all’ultimo posto della classifica, superata dal Brescia.

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Esultanza Linetty, Sampdoria-Spal, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Udinese-Genoa 2-2 (44' Fofana, 73' Lasagna; 81' Pandev, 90+7' Pinamonti)

Che occasione sprecata!”. Solo questo può essere lo stato d'animo di mister Gotti dopo aver visto dilapidare un vantaggio di due gol, in una partita stradominata dalla sua Udinese. A segno Fofana e Lasagna, che poteva voler dire +9 sulla zona retrocessione e archiviare - quasi - la pratica salvezza. Invece il Genoa ha tirato fuori l'orgoglio e, nel finale, con Nicola che schiera le quattro punte, arrivano i gol di Pandev e Pinamonti (che aveva sbagliato anche il rigore). A suo modo, anche il Genoa muove la classifica, mantenendo comunque le distanze sul Lecce terzultimo (+2). Non tutto è perduto per i rossoblu, nonostante una prestazione da dimenticare.

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Play Icon WATCH Gasperini: "Come sarà ricordata l'Atalanta? È ancora presto ma credo come una squadra straordinaria" 00:01:29

Serie A Samp, secondo balzo per la salvezza. Linetty e Gabbiadini stendono la SPAL: 3-0 DA 27 MINUTI