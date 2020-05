L'indiscrezione di Repubblica: "Conte mercoledì può annunciare la chiusura della Serie A"

Mentre le Regioni (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) hanno consentito ai club appartenenti al proprio territorio di riaprire i centri sportivi e permettere almeno gli allenamenti individuali, la Serie A resta più in bilico che mai.

Tante Regioni (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) hanno forzato la mano e hanno consentito ai club appartenenti al proprio territorio di riaprire i centri sportivi e permettere almeno gli allenamenti individuali, rispettando tutte le norme per la sicurezza ma, stando a quanto riferito da La Repubblica, la Serie A resta più in bilico che mai.

Mercoledì l'annuncio di Conte?

La palla è nelle mani del Governo adesso. Il premier Giuseppe Conte - si legge sul quotidiano - mercoledì potrebbe seguire il modello francese e prima ancora olandese (Ligue 1 ed Eredivisie stoppate definitivamente) e annunciare la chiusura del campionato. Mentre i club di Serie A si aggrappano alla scia di Premier League e Bundesliga, che hanno votato per la ripartenza e il proseguimento della stagione, l'Italia potrebbe dire basta con il nuovo decreto del premier Conte a chiudere definitivamente il campionato su input del comitato scientifico.

Il calendario

La Lega Serie A, intanto, ha già allo studio altre nuove ipotesi di calendario, la più estrema con ripartenza al 24 giugno sacrificando la Coppa Italia (non una soluzione a costo zero, visto che la Rai ne detiene i diritti) e con due sole retrocessioni. La FIGC tiene viva l’ipotesi ancora più estrema di decidere la stagione con playoff e playout per non tardere il via al campionato 2020-21.

