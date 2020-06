L'Inter ad un passo da Hakimi! Il giocatore ha detto sì, 40 milioni al Real Madrid

Secondo Sky Sport il forte terzino destro avrebbe accettato la proposta economica dei nerazzurri che ora trattano col Real Madrid, proprietario del cartellino. Su di lui ci sono anche Manchester City e Bayern Monaco ma Hakimi vorrebbe spazio e minuti da titolare, cosa che negli altri top team, inclusi i blancos, non avrebbe.

Uno squillo, anzi un botto, quello che fa l'Inter sul mercato! Secondo i dettagli riportati da Sky Sport, il club nerazzurro ha piazzato un super colpo prendendo Achraf Hakimi, talentuoso laterale destro del Real Madrid che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Borussia Dortmund: il 21enne marocchino ha detto sì alla proposta contrattuale dei nerazzurri e i blancos hanno accettato l'offerta di 40 milioni di euro più bonus per la cessione a titolo definitivo. Resta qualche dettaglio da sistemare ma pare proprio che Hakimi sarà il prossimo laterale destro dell'Inter di Antonio Conte.

Hakimi non sarebbe rimasto a Dortmund, che per sostituirlo ha preso il belga Thomas Meunier (libero dopo la fine del contratto col PSG), e non voleva tornare a Madrid visto che al Real il posto di terzino destro è blindato da Carvjal, per cui era diventato nelle ultime settimane un uomo mercato. Su di lui c'erano anche Bayern Monaco e Manchester City ma Hakimi voleva spazio e il posto di titolare fisso, per cui l'Inter era diventata in poco tempo la sua prima scelta. E a quanto pare Milano, sponda nerazzurra, sarà anche la sua prossima meta.

