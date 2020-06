Il talentuoso centrocampista del Brescia e uomo mercato si racconta a Sportweek: "Non ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente". Intanto i nerazzurri provano ad accelerare la trattativa col Brescia per il classe 2000: 5 milioni per il prestito oneroso a cui se ne aggiungerebbero 35 di riscatto con annessi bonus per arrivare ai 50 chiesti dal presidente Cellino.

Ha le idee chiare Sandro Tonali: vuole arrivare in cima al mondo e l'Inter di Antonio Conte sembra essere il posto ideale per proseguire nella sua scalata. Nei giorni in cui la trattativa tra i nerazzurri e il Brescia sembra entrare nel vivo per spegnere ogni velleità di tornare in corsa della Juventus, il talentuoso centrocampista classe 2000 già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, si è confessato al settimanale SportWeek e ha parlato con grande maturità.

Sono consapevole che con i giusti sacrifici posso arrivare in cima al mondo. Non ho realizzato neanche la metà di quello che ho in mente, ma mi sento abbastanza forte per farcela

E poi una battuta sul paragone, sempre acceso, tra lui e Andrea Pirlo.

Non sono il suo erede. Tanto per cominciare, non ho il suo lancio, lungo e millimetrico. E glielo invidio

L'offerta dell'Inter al Brescia: le cifre

La trattativa non è chiusa ma Sandro Tonali è sempre più convinto di trasferirsi all'Inter. Secondo SportMediaset il giocatore ha già detto sì alla proposta economica del club nerazzurro e ora tocca alle società mettersi d'accordo: il Brescia vuole 50 milioni di euro, l'Inter ha messo sul piatto 5 milioni per il prestito oneroso, altri 35 per il riscatto più svariati bonus per arrivare ai 50 chiesti dal presidente Cellino.

Non è fatta ma Tonali è un chiaro obiettivo dell'Inter come già aveva detto il direttore sportivo Piero Ausilio a Sky: "Tonali? Ha sicuramente le qualità per giocare nell'Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino".

