Il Sassuolo si riconferma bestia nera per l'Inter. Il tecnico nerazzurro ora dovrà raccogliere i cocci di un sogno Scudetto infranto, partendo dall'unica certezza emersa da questa partita: la panchina non è all'altezza. Una situazione del tutto nuova per l'allenatore ex Juve e Chelsea.

La brusca frenata nella partita pareggiata 3-3 con il Sassuolo ha sancito dei primi amari verdetti per l’Inter. Con tutta probabilità, la lotta Scudetto coinvolgerà solo Juventus e Lazio. Il distacco di 8 punti dalla capolista pare siderale, soprattutto considerando risorse ed energie (carenti) che la squadra nerazzurra di ieri ha fallito nello schierare in campo. L’intorpidimento fisico causato dal Coronavirus sembra aver accentuato un problema cruciale sotteso da tempo alla rosa di Conte: il tecnico ex Juve e Chelsea non dispone di una panchina all’altezza, e l’alta frequenza di impegni a cui la rosa sarà esposta in questo periodo post-lockdown non farà altro che accentuare questa criticità. Un flop delle riserve dunque, una squadra sprecona e incapace di stabilire un chiaro dominio territoriale.

Una "pazza" Inter

Il titolo di questo paragrafo contraddice la promessa di Conte al momento del suo arrivo ad Appiano. Il tecnico era stato presentato in pompa magna, con tanto di video-presentazione cinematica e il proposito di riportare l’Inter al top del calcio europeo fin da subito. Avrebbe dovuto essere un’Inter “meno pazza” ma più forte e solida, come tutte le squadre di Conte avevano dimostrato di essere: dalla sua Juventus, che strappò uno scudetto al Milan grazie a una difesa coriacea e vittorie di misura, alla Nazionale dell’Europeo 2016, esempio di sacrificio collettivo e cinismo.

Eppure il messaggio di Conte non sembra aver attecchito a fondo nell’anima di questa Inter; troppe volte l’undici nerazzurro si è rivelato incapace di gestire il vantaggio: è successo contro il Borussia Dortmund, quando nel secondo tempo gli uomini di Conte hanno sprecato un vantaggio di 2-0 venendo tramortiti dal gol di Brandt e dalla doppietta del treno-Hakimi. È successo a Firenze, con un gol subito nel recupero che è costato 2 punti importantissimi. È un’Inter che si vede costretta ad incrementare il numero di giri per evitare il cortocircuito difensivo, anziché sedare la partita al momento opportuno. Anche i mezzi passi falsi di Cagliari e Lecce lo dimostrano. Giocare a ritmi alti per 90', dopo la pausa dovuta al Coronavirus, diventa proibitivo.

E di questo è in parte colpevole una difesa ballerina nei momenti topici: la Beneamata si classifica terza in Serie A per minor numero di gol subiti (28) e solo sesta per numero di clean sheets (8). Numeri palesemente al di sotto della soglia scudetto, che specialmente in Italia si vince grazie alla compattezza difensiva. E Conte lo sa meglio di tutti, visto che la sua Juve tricolore e il suo Chelsea campione d’Inghilterra dimostravano una continuità maggiore nel reparto arretrato.

Un’Inter ancora troppo pazza, che dovrà puntare tutto sull’Europa League per non vanificare un anno di lavoro intenso sotto la guida del tecnico leccese, che più volte aveva saputo alzare un trofeo alla stagione d’esordio. Dopo la batosta di ieri, è lecito chiedersi se l’operato di Conte superi, in termini concreti, quello di Spalletti: alla fine è sempre la solita Inter, incostante e a tratti impigrita, che raggiunge una qualificazione di Champions preoccupandosi di più per le squadre alle sue calcagna anziché per quelle che la precedono.

Ricambi non all’altezza

La partita di ieri lo dimostra: non si tratta solamente della condizione fisica, ma della gestione dei cambi. Le 5 sostituzioni si sono dimostrate dannose per la squadra di Conte. Candreva si assopisce sul più bello, Ashley Young catastrofico in area di rigore, Agoumé senza personalità. Gli elementi del turnover non si sono dimostrati all’altezza, e il gesto tragicomico di Gagliardini è solo la cartina di tornasole di un problema macroscopico: dalla difesa all’attacco, l’Inter non ha ricambi di livello.

A cominciare dal reparto arretrato, dove la sostituzione di Ranocchia a partita in corso sa di bocciatura; la difesa a 3 di Conte beneficerebbe di un ulteriore tassello in grado di competere con Godin per un posto da titolare e di non troncare la crescita di Bastoni. Poi arriviamo agli interpreti sulle fasce: un punto dolente da almeno un lustro.

Onestamente, quali sono gli esterni di talento su cui ha potuto contare l’Inter negli anni passati? Cancelo, Perisic e… Nebbia. In questo senso, il gol di Biraghi nella partita contro il Sassuolo funge solamente da palliativo, mentre l’aspettativa di “esperienza” apportata da Young è collassata ieri dopo una serie di interventi sconsiderati. La zona centrale del campo sembra quella più coperta in termini quantitativi, anche se la dirigenza nerazzurra dovrà cominciare a lavorare anche in termini qualitativi. Il talento di Tonali donerebbe maggiore elasticità a un modulo ricorrente e prevedibile: solo Eriksen è l’elemento capace di offrire una certa dose di improvvisazione alla manovra.

Il settore offensivo è invece di classe assoluta, anche se avvolto da un velo di incertezza: quale sarà il futuro di Lautaro? L’Inter dispone di una valida alternativa? Sanchez e Moses non si sono ancora stabiliti come fattori determinanti, e i loro prestiti volgono verso la naturale conclusione. Difficile che la dirigenza punti a riscattarli visto il poco che hanno saputo offrire.

L’Inter di oggi è una squadra trascinata dal duo Lu-La: escludendo questi due, il miglior marcatore è Sensi, fermo a 3 gol in Serie A. Si tratta di una statistica che stona con ciò che Conte è riuscito a ricavare dai giocatori più improvvisati a sua disposizione: la parola magica con cui spiegare il suo successo è sempre stata “valorizzazione”. Conte è sempre stato il tecnico che sapeva costruire imperi spremendo ogni goccia di energia vitale da qualsiasi suo giocatore; ha vinto scudetti grazie a Giaccherini ed Estigarribia col coltello fra i denti, ha ricevuto applausi scroscianti schierando Eder titolare in Nazionale. Le sue squadre hanno sempre vinto grazie alla varietà e al sacrificio delle armi - specie quelle sugli esterni - che sapeva disporre in campo. Perché ciò non si sia tradotto con successo a Milano, rimane ancora un mistero. Forse per la prima volta è proprio Antonio Conte ad aver bisogno di certezze, non solo il gruppo sotto la sua guida.

