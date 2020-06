L'Inter rinforza la fascia destra: preso Vagiannidis, terzino greco classe 2001

I nerazzurri piazzano il primo colpo in entrata del mercato ingaggiando il giovane laterale in arrivo dal Panathinaikos. Per lui un contratto fino al 2024 a 300mila euro più bonus mentre al club di Atene spetterà un premio di formazione da 400mila euro. Vagiannidis sarà a Milano nelle prossime settimane per le visite mediche.

L'Inter piazza il primo colpo del suo mercato in entrata dopo la cessione di Mauro Icardi al PSG. Si tratta di Georgios Vagiannidis, terzino destro greco classe 2001 in arrivo dal Panathinaikos: il ragazzo ha firmato fino al 2024 per una cifra che parte dai 300mila euro e può arrivare a 500mila coi bonus, mentre al club di Atene spetterà un premio di formazione da 400mila euro.

Vagiannidis, il cui accordo col Pana scadrà il prossimo 30 giugno, sarà in Italia nelle prossime settimane per sostenere le visite mediche: l'intesa, secondo quanto riportato dai media greci, è stata trovata in tarda mattinata nella riunione tra l'agente Zisis Vryzas, ex attaccante del Perugia, e la famiglia del giocatore, in particolare sua madre. Il laterale era seguito anche da Monaco, Manchester City e Borussia Dortmund ma alla fine è stata l'Inter a spuntarla: poi toccherà al tecnico Antonio Conte decidere se tenerlo in rosa o mandarlo in prestito altrove per permettergli di crescere ancora.

Nell'ultima stagione ha totalizzato appena 88 minuti in due presenze con la prima squadra del Panathinaikos: nell'unica gara di campionato, vinta dai verdi per 3-1 col Panetolikos, Vagiannidis ha segnato il gol del momentaneo 1-0 e poi ha firmato l'assist per il raddoppio di Zahid. Un giocatore interessante, ancora acerbo ma che l'Inter ha strappato alla concorenza e potrà far crescere all'interno del suo ambiente.

