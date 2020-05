L'opinione di Paolo Maldini: "La Francia ha sbagliato a decretare lo stop al campionato"

Il direttore tecnico del Milan è critico nei confronti di chi ha già deciso di dire "stop" al campionato, come la Francia.

Il Coronavirus ha colpito lui e alcuni suoi famigliari ma Paolo Maldini non si è certo arres, ha lottato e ha superato il problema. Esattamente la stessa cosa che si augura possa accadere per il campionato italiano.

"Il dovere di provare a tornare in campo", ha detto nel corso di una chiacchierata su Instagram con Filippo Inzaghi questa notte.

"C'è da stare attenti ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare lo stop ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del governo. C'è tanta incertezza".

Maldini parla anche delle prime sedute dei rossoneri: "Abbiamo chiuso le parti comuni di Milanello, i giocatori sono divisi quattro per ogni campo e in dodici riesci a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e noi nemmeno".

