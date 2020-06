L'ultimo saluto a Pierino Prati: Franco Baresi appoggia la maglia del Milan sulla bara

I funerali di Pierino Prati sono stati celebrati sul campo dell'oratorio di Alzate Brianza (Como) due giorni dopo la morte, Franco Baresi ha lasciato sul feretro la maglia rossonera con il numero 11, assieme alle sciarpe di Salernitana e Roma, le altre squadre in cui ha giocato e lasciato un grande ricordo tra i tifosi.

Dopo una vita sui campi da calcio, anche l'ultimo saluto a Pierino Prati si è consumato su un terreno di gioco. Il funerale dell'ex-attaccante del Milan e della nazionale italiana è stato celebrato sul campo dell'oratorio Paolo Sesto di Alzate Brianza, in provincia di Como, a poca distanza dalla casa di riposo di Montorfano dove ci ha lasciato lunedì scorso, 22 giugno, dopo una lunga malattia.

La dedica di Franco Baresi

A rappresentare il Milan, società in cui è cresciuto e in cui ha brillato tra il 1966 e il 1973 con 102 reti, uno scudetto, due Coppe Italia, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e quella storica Coppa dei Campioni del 1969 firmata da una sua tripletta in finale contro l'Ajax, c'erano Filippo Galli e Franco Baresi. È stato Baresi a dare l'ultimo saluto del club rossonero depositando la maglia numero 11 sulla bara.

"Come giocatore lo conoscete tutti - ha dichiarato l'ex-capitano del Milan -, io vorrei sottolineare la sua dimensione umana. Era una bellissima persona, sempre disponibile. Non l'ho conosciuto sul campo perché lui ha smesso quando io ho iniziato, ma ho lavorato assieme a lui nel settore giovanile e l'ho apprezzato per la sua umiltà, un valore che sapeva trasmettere anche ai ragazzi".

La maglia del Milan sulla bara di Pierino Prati Credit Foto Other Agency

Le sciarpe di Salernitana e Roma

Ma il ricordo lasciato da Pierino Prati va oltre le gesta compiute in rossonero. Sulla bara sono state depositate, oltre alla felpa della nazionale azurra in ricordo delr trionfo agli Europei del 1968, anche le sciarpe della Salernitana e della Roma, le altre società in cui ha militato prima di chiudere la carriera tra Fiorentina e Savona. La Salernitana fu la squadra del suo debutto nel 1965, in C1: Prati realizzò 10 reti e diede un contributo importante alla promozione in Serie B.

Le sciarpe di Salernitana e Roma sulla bara di Pierino Prati Credit Foto Other Agency

