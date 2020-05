La fidanzata di Dybala: "Paulo non è di nuovo positivo al Covid19: aspettiamo i test"

La compagna dell'attaccante della Juventus fa chiarezza sulla situazione di Dybala parlando alla tv argentina.

Quarto tampone positivo per Dybala? Non si sa ancora. Oriana Sabatini, fidanzata dell'attaccante della Juventus, prova a fare chiarezza sulla notizia circolata nella giornata di mercoledì. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Canal 9, tv argentina.

Paulo non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso

Ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie, da noi non sono uscite e così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività. Il mio test è risultato negativo. Non siamo sicuri al cento per cento e non vogliamo parlare prima di avere conferme, lo faremo quando avremo informazioni. Siamo in attesa come gli altri

