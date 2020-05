La FIGC ha individuato i campi neutri per la ripresa: si giocherà a Empoli, Benevento e Frosinone

Nel caso in cui si dovesse giocare in campo neutro, la FIGC ha firmato un accordo con Empoli, Benevento e Frosinone per utilizzare i rispettivi stadi dove hanno già impostato il protocollo VAR e attiva la Goal Line Technology.

Ore di attesa in Serie A per capire se e quando ripartirà il campionato: si farà come in Germania dando l'ok al ritorno o si farà come in Francia e in Olanda dove è già stato dichiarato concluso il campionato? Il protocollo medico-sanitario c'è già ed è stato consegnato a Ministero della salute, Ministero dello sport e al Comitato scientifico di supporto ai ministeri e al Governo, Comitato che nei prossimi giorni darà il suo avallo o meno.

Intanto la FIGC, secondo la Repubblica, ha fatto firmare un accordo con alcune squadre di Serie B per utilizzare i loro impianti per disputare le partite di Serie A nel caso in cui si dovesse giocare al Centro-Sud, considerando le problematiche ancora oggi riscontrate nelle Regioni del Nord.

I campi neutri che si potranno utilizzare saranno lo stadio Castellani di Empoli, lo Stipre di Frosinone e il Vigorito di Benevento. Stadi dove è già funzionante tutto il discorso della VAR (anche se sarà ancora da capire se verrà utilizzata la ripresa) e la Goal Line Technology.

