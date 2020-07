La Fiorentina punta forte su Spalletti: il tecnico incontra a cena Pradè e Barone

Le parti in questione hanno parlato di "incontro casuale" avvenuto a cena a Forte dei Marmi ma non è più un mistero che il tecnico ex di Roma e Inter sia il preferito del patron Commisso per la panchina nel 2020-21. C'è però da risolvere la questione proprio con l'Inter dato che Spalletti è ancora sotto contratto per 12 mesi.

Luciano Spalletti è il primo nome sulla lista della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. Non è più un mistero, è il preferito del patron Rocco Commisso e addirittura il tecnico è stato visto a cena col direttore sportivo Daniele Pradè e col vicepresidente Joe Barone in un locale di Forte dei Marmi, un incontro che le parti in causa hanno definito "del tutto casuale" ma che certamente un fondo di verità ce l'ha.

Spalletti ha grande voglia di tornare ad allenare, l'ex tecnico della Roma vive a Firenze ed è molto legato alla piazza, e poi ha grande voglia di rivincita dopo la fine dell'avventura con l'Inter, una conclusione molto amara. A proposito di Inter, il club nerazzurro è l'ostacolo da superare per vedere Spalletti sulla panchina della Fiorentina dato che ha ancora un anno di contratto a 4,5 milioni di euro netti e quindi bisognerà trovare un accordo per la risoluzione, non così semplice visto che i rapporti tra le parti sono molto complicati, al limite del pessimo.

Resta il fatto che Spalletti sarebbe il volto giusto per il rilancio della Fiorentina, una squadra con talento giovane, con un campione come Ribery e con un proprietario come Commisso disposto a spendere e ad investire, e per adesso molto insoddisfatto perchè con Iachini la squadra non ha ancora centrato la salvezza matematica a 7 turni dalla fine del campionato.

