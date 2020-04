La Juventus richiama Ronaldo in Italia: secondo la stampa portoghese rientro a breve a Torino

Cristiano Ronaldo tout sourire après avoir marqué un but contre Leverkusen en Ligue des champions, le 1er octobre 2019.

A lanciare la notizia è il quotidiano portoghese Record, che afferma come Ronaldo sia pronto già martedì a fare rientro alla Juventus: 14 giorni di isolamento prima, evidentemente, della ripresa degli allenamenti (da decreto il 18 maggio. Forse...). In serata poi la smentita, con Record che ritratta: "ancora qualche giorno".

Ci siamo, la macchina calcio torna piano-piano a muoversi. O almeno questo è ciò che si intuisce. Dopo la comunicazione del primo ministro Giuseppe Conte arrivata nella serata di domenica, con la ripresa degli allenamenti per i professionisti prevista per il 18 maggio, la Juventus prova ad adeguarsi.

Secondo il quotidiano portoghese Record infatti Cristiano Ronaldo è già stato richiamato alla base. Domani (dunque martedì 28 aprile), il volo che da Madeira riporterà Ronaldo a Torino. Il portoghese si era recato nella sua isola natia a inizio pandemia, lo scorso 11 di marzo.

Dunque dopo più di un mese e mezzo Ronaldo potrebbe rientrare a Torino, dove dovrà però sottostare al protocollo comune: ovvero 14 giorni di auto-isolamento prima di poter effettivamente rivedere tutti i compagni. Gli atleti infatti dovrebbero – condizionale d’obbligo, viste anche le successive parole del Ministro dello Sport Spadafora – poter tornare ad allenarsi tutti insieme il prossimo 18 maggio; mentre dal 4 maggior possono riprendere l’allenamento individuale.

In serata la smentita: ancora qualche giorno

Dalla nostra verifica con fonti interne al club arriva però la smentita: Ronaldo non tornerà domani (28 aprile) a Torino. È in costante contatto con la società, ma non è domani il giorno del rientro. Una smentita che arriva poi anche da Record, che aggiusta il tiro parlando di "qualche giorno".

