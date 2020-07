La Juventus sarà Campione d'Italia giovedì 23 luglio se...

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione 2019-2020 e la Juventus potrà conquistare, matematicamente, il 9° titolo consecutivo già giovedì 23 luglio. La squadra di riferimento è diventata l'Inter: se i nerazzurri non dovessero battere la Fiorentina e la Juventus vincerà a Udine sarà Scudetto. Atalanta già fuori gioco per gli scontri diretti.

La Juventus ha in pratica vinto lo Scudetto grazie al successo per 2-1 sulla Lazio. I biancocelesti erano ormai fuori dai giochi dopo i risultati non soddisfacenti nel post lockdown, ma Inter e Atalanta avevano avuto una buona media. Ora la squadra di Sarri ha un +8 sull'Inter e un +9 sull'Atalanta a quattro giornate ancora da disputare (12 punti a disposizione). Questo vuol dire che già giovedì 23 la Juventus potrà vincere lo Scudetto se...

Le combinazioni in favore della Juve

Vince contro l'Udinese e l'Inter pareggia contro la Fiorentina

Pareggia contro l'Udinese e, contemporaneamente, l'Inter perde con la Fiorentina e l'Atalanta non batte il Bologna

Bisognerà quindi tifare Fiorentina prima di tutto e fare il proprio dovere ad Udine, dove la Juventus conquistò uno Scudetto il famoso 5 maggio 2002. L'Atalanta resta in gioco solo se vince e la Juventus pareggia o perde contro l'Udinese: restare a -9 vorrebbe dire addio matematico per la questione scontri diretti (ko 3-1 all'andata e 2-2 al ritorno).

Il calendario delle ultime 4 giornate

35a giornata

-Atalanta-Bologna

-Inter-Fiorentina

-Udinese-Juventus

36a giornata

-Milan-Atalanta

-Genoa-Inter

-Juventus-Sampdoria

37a giornata

-Parma-Atalanta

-Inter-Napoli

-Cagliari-Juventus

38a giornata

-Atalanta-Inter

-Juventus-Roma

