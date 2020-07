Il club torinese è uno dei primi a sbarcare sulla celebre piattaforma cinese: diversi giocatori bianconeri sono stati coinvolti in un curioso video promozionale. La Juve ha già lanciato la prima challenge agli utenti di TikTok con l'hashtag #CiaoJuve, sperando di poter espandere il proprio bacino di fan.

La Juventus è sbarcata su TikTok. Il club bianconero ha inaugurato l’account con tanto di video celebrativo. Nel breve filmato, possiamo vedere parecchi spezzoni di video già proposti durante l’anno: dai festeggiamenti natalizi alle interviste ai giocatori. Inoltre, si notano diversi giocatori bianconeri scambiarsi le esultanze: Paulo Dybala urla “Siuuu” in omaggio al compagno di squadra CR7, Szczesny imita la “Charo Dance” di Matuidi.

Il comunicato del club annuncia la novità: “Nella famiglia social di Juventus entra a far parte anche TikTok, la piattaforma di video brevi da dispositivi mobile, che è esplosa a livello globale. TikTok offre agli utenti la possibilità di creare brevi video sul proprio smarthphone grazie alle funzioni di video-editing presenti all’interno dell’app, tantissime e semplici da usare (musica, effetti speciali, filtri, e tanto altro), che hanno permesso alla piattaforma di diventare un punto di riferimento per la produzione di contenuti creativi e virali. Nata nel 2018 e disponibile in più di 150 paesi e in 75 lingue (sia per iOS che per Android), TikTok è diventata una delle App più scaricate nel mondo".

Un brand sempre più giovane e globale

L’obiettivo dell’iniziativa è palese: la Juve vuole confermare la consueta immagine di brand al passo con i tempi e proiettato costantemente verso l’innovazione; la piattaforma cinese offrirà l’opportunità di comunicare a un target più giovane e globalizzato. La creazione del profilo ufficiale Juventus permette quindi al Club di raggiungere e interagire con i fans in modo ancora più ampio, raggiungendo un nuovo pubblico ed evolvendosi con loro. Si tratta di un ulteriore passo avanti, a sole due settimane di distanza dal rinnovamento avvenuto con il nuovo ecosistema digitale bianconero, basato sull’integrazione totale, la valorizzazione dei contenuti e a logica mobile-first: un nuovo Juventus.com, una nuova App Juventus (entrambi con Juventus TV annessa). In più, lo sbarco su TikTok conferma la forza del Club in ambito social, testimoniata, tra l’altro, pochi giorni fa, dal record ottenuto su Instagram, dove Juventus è diventata il Brand italiano #1 nel mondo in termini di followers”.

La Juve sbarca su TikTok, e TikTok sbarca nel mainstream

Al momento l’identità di TikTok sta attraversando un periodo di naturale transizione: partita come spazio per la creatività amatoriale, sta cominciando ad attirare l’attenzione di brand mainstream (la Juve è uno dei primi a tuffarsi in questo esperimento) e di produzioni sempre più professionali. Un arco di evoluzione che ricalca quello di YouTube o dei più promettenti canali dedicati ai contenuti digitali. Probabilmente la strategia dei bianconeri sarà offrire brevi clip esclusive o estratte/riciclate da altri lavori e condirli con un montaggio ammiccante, trendy e in linea con le nuove generazioni. Un lavoro non banale, che richiede una certa sensibilità e una consapevolezza a 360° dell’ecosistema TikTok. La prima challenge sulla piattaforma è già stata lanciata dai bianconeri, e si attende solo la risposta dei tifosi.

“In linea con i valori della piattaforma, la nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte. Perciò, abbiamo deciso di dimostrarlo fin da subito, festeggiando il lancio del profilo nel modo più opportuno: una challenge! Abbiamo creato, in collaborazione con TikTok, la #CIAOJUVE challenge, con la quale vi sfidiamo a mettervi alla prova con le esultanze dei campioni bianconeri. Siete pronti a raccogliere la sfida? Scaricate l’app di TikTok, se non l’avete ancora fatto, e iniziate subito a seguire il profilo ufficiale Juventus e troverete il nostro filtro per dire #CIAOJUVE con la vostra esultanza!".

