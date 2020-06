La Lazio non vede l'ora di tornare in campo: 7-2 alla Ternana in amichevole, doppietta di Immobile

Grande prova offensiva della Lazio di Inzaghi che dimostra di aver ritrovato subito un buon feeling nonostante le assenze importanti di Lucas Leiva, Marusic e Lulic. Finisce 7-2 contro la Ternana grazie ai gol di Immobile (doppietta), Milinkovic-Savic, Caicedo e Vavro (doppietta).

La Lazio è carica in vista del ritorno in campionato. La formazione di Simone Inzaghi scenderà in campo il prossimo 24 giugno contro l'Atalanta a Bergamo, ma intanto trova un 7-2 in amichevole contro la Ternana. Subito ispirati Luis Alberto e Manuel Lazzari, con Ciro Immobile che ha ritrovato il gol, realizzando una doppietta. Da rivedere, invece, la fase difensiva con ben due gol subiti contro la compagine umbra. Parolo ha ricoperto il ruolo di play al posto di Luca Leiva (che salterà anche l'Atalanta), mentre Jony è stato titolare a sinistra al posto degli infortunati Marusic e Lulic. In difesa si è visto Patric a completare il trio insieme Acerbi e Radu.

Tabellino

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA UN' ORA

Lazio-Ternana 7-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi

Ternana (4-4-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Verna, Defendi; Ferrante, Vantaggiato. All. Fabio Gallo

Marcatori: 6' Milinkovic-Savic (L), 9' Caicedo (L); 10' Vantaggiato (T); 20' e 60' Immobile (L), 50' Verna (T); 61', 75' Vavro (L), 90' Falbo (L)

Cronaca

La Lazio parte forte con i gol di Milinkovic-Savic e Caicedo: dopo 10 minuti è già 2-0 per la squadra di Inzaghi diretta da un ispiratissimo Luis Alberto. Occhio però alla Ternana che apre il suo score con Vantaggiato, poi ci pensa Immobile a firmare il 3-1 al 20'. Nella ripresa ancora a segno Immobile seguita dalla doppietta di Vavro, subentrato dalla panchina. La manovra della Lazio è avvolgente, ma dietro c'è ancora qualcosa da registrare con Verna che firma il secondo gol per la squadra di Gallo. Al 90' arriva anche la 7a rete per i biancocelesti con il giovane Luca Falbo (classe 2000).

Play Icon WATCH Milinkovic-Savic, dominio fisico e tecnico nella rimonta della Lazio sull'Inter 00:02:45

Serie A Lazio, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto IERI A 18:00