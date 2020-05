La Lazio viola la regola degli allenamenti individuali: sedute nascoste con partitelle 3 vs 3

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera Simone Inzaghi, durante ogni seduta di allenamento al mattino e al pomeriggio, farebbe sostenere ai suoi giocatori una serie di mini-sfide su campo ridotto con tanto di pettorina differenziata. Una pratica che va contro le disposizioni governative attualmente in vigore e dettate dall'emergenza Coronavirus.

Partitelle 3 contro 3 con tanto di pettorina differenziata, una squadra blu e una squadra verde. E con Simone Inzaghi, in mascherina, a dirigere le mini-sfide e a incitare i giocatori. Si svolgono così, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, parte gli allenamenti della Lazio presso il centro sportivo di Formello: i giocatori, andando di fatto contro le indicazioni contenute nel Dpcm dello scorso 26 aprile che consente agli atleti di sostenere sedute di allenamento dal 4 maggio ma solo in forma individuale, si scatenerebbero in partite di allenamento (una al mattino e una al pomeriggio) su campo ridotto per aumentare i ritmi di lavoro e riabituarsi al clima agonistico. Durante le sfide sono previsti 4-5 minuti ad alta intensità e il tutto si conclude con la formula "3 tocchi e gol di prima".

Una rete di protezione contro sguardi indiscreti

Il Corriere della Sera precisa che presso il centro di Formello è stata costruita una rete di protezione per tenere alla larga curiosi e sguardi indiscreti. Tutto inutile, perché attraverso le piante è possibile vedere tutto e sentire abbastanza nitidamente le urla di incitamento dei giocatori impegnati nelle partitelle. Il Corriere riporta anche le dichiarazioni di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio:

Il nostro centro sportivo è sanificato, ai calciatori vengono rilevati tutti i dati: temperatura, frequenza cardiaca, ossimetria. Se superano il cancello non significa che sono sani, ma perfetti. Teoricamente potrebbero anche allenarsi in maniera collettiva

