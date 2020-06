La Lega Calcio minaccia Sky e DAZN: senza soldi verrà staccato il segnale a campionato in corso

Ultimatum per il pagamento dell’ultimo bimestre, per un valore complessivo mancante di 131 milioni. La Lega Calcio non ci sta e batte i pugni sul tavolo. Secondo l'indiscrezione di Repubblica, la Lega minaccia di "staccare la spina" al segnale durante la fase clou della Serie A. DAZN ha promesso di pagare entro luglio la sua parte.

Il campionato è ripartito e la mission di Spadafora di mandare il calcio in chiaro, è miseramente fallita. Sky e DAZN continueranno quindi a mostrare, come da accordi, le partite della Serie A sulle loro reti, ma insorge un altro problema. Ricordate le rate non pagate dai media durante il lockdown per l'assenza di partite? La Lega Calcio ha infatti minacciato le reti televisive di provvedere al pagamento delle rate mancanti per un valore complessivo di 131 milioni entro il 12 luglio.

I presidenti dei club si erano già fatti sentire a fine maggio, mandando una missiva il 26 dopo l'Assemblea di Lega. Già all'epoca alcuni presidenti avevano minacciato di togliere il segnale della pay-tv a Sky, salvo fermarsi per dare tempo all'emittente di mettersi in regola con i pagamenti. Sky infatti aveva riferito di non poter/voler pagare perché il campionato era stato interrotto e, anzi, aveva versato già più del dovuto al momento del lockdown. Come andrà a finire? Diversa invece la posizione di DAZN che ha promesso di pagare entro luglio la sua parte mancante.

Serie A Niente Serie A sulla tv in chiaro ma Spadafora apre alla stampa: "70 giornalisti allo stadio" 20/06/2020 A 14:25

Ora, secondo Repubblica, nel caso in cui Sky non rispettasse il termine ultimo del 12 luglio, la Lega Calcio staccherà il segnale alla pay-tv. Il che vorrà dire niente partite di Serie A, proprio nella sua fase cruciale, su Sky Sport. A quel punto verrà da chiedersi cosa succederà: se verrà effettuata una seconda trattativa con DAZN che si prenderà tutto il campionato o se entrerà ancora in gioco il discorso delle partite in chiaro.

Play Icon WATCH Ranieri: "La Serie A che riparte dopo il Covid è falsata. Non è una scusa, è la realtà" 00:00:59

Serie A L'Inter si fa male da sola: 3-3 a San Siro, il Sassuolo all'89' impone il pari DA 5 MINUTI