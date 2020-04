La Lega Serie A contro Spadafora e il Governo: dopo il 14 giugno non si può più ripartire

Secondo i club sarebbe stato disatteso un accordo già raggiunto. E se non si riprende c’è il timore per l’ultima rata dei diritti tv che a oggi resta ancora non pagata.

Una guerra continua, a colpi di dichiarazioni, risposte e contro-risposte. Parte la Lazio, che continua a fare la parte della ‘cattiva’ (ma in fondo sta bene così a tanti club di A), risponde il Ministro. Puntualizza il Ministro, torna all’attacco la Lega. E così via dicendo.

In serata di lunedì il ministro dello sport Vincenzo Spadafora dice di non remare contro il calcio, ma tra i club di serie A cresce forte il malcontento verso il suo operato e quello del governo Conte.

E’ quello che emerge da fonti vicine ai club e raccolto dall'Ansa, che sottolineano come al governo fossero state chieste solo due cose: una data per la ripartenza degli allenamenti e una per quella del campionato. Risultato, nulla di tutto questo. Con quel “vedremo” arrivato domenica sera, Spadafora ha di fatto messo un punto di domanda, poi ritoccato da quanto affermato in serata.

I club: disatteso un accordo, il 14 giugno ultima data buona

Fatto sta che i club di Serie A sostengono che è stato disatteso un accordo politico raggiunto nei giorni scorsi.

Insomma, c’è malcontento. Un’amarezza figlia anche del fatto che la Lega Serie A considera il 14 giugno l’ultima data utile per far ripartire il campionato; e le società vogliono 4 settimane per rimettere in condizione i calciatori. Partendo il 18 maggio, sarebbero già indietro di 2 giorni rispetto a quella ipotetica tabella di marcia.

Ultima tranche dei diritti tv: rischia di saltare il banco

Ma c’è di più. Quella di fondo resta chiaramente una questione economica. Con il calcio che resta un indotto importante per il Paese, ma soprattutto una questione di sopravvivenza per tantissimi degli stessi club, che dai soldi dei diritti televisivi, come ogni anno ben dimostrato dalle inchieste economiche, dipendono per buona parte del bilancio. Ecco, tra le varie dirigenze di A, c’è il forte timore che non arrivi l’ultima rata dei pagamenti delle pay-tv, prevista per il primo maggio.

La ripartenza insomma è ciò che i club vogliono in tutti i modi ottenere (Brescia escluso, che con una nota ufficiale si è espresso vicino alla posizione del Ministro dello Sport) onde evitare anche l’infinito strascico legale che ne verrebbe fuori in caso di stop. Il governo prende tempo. Vedremo, nei prossimi giorni, cosa ne verrà fuori.

