La Lega Serie A fa causa a Sky per i diritti tv non pagati

L'ANSA riporta che in ambienti della Lega la mossa viene definita "obbligata" per via del mancato pagamento dell'ultima rata della stagione prevista dal contratto da parte di Sky, che ha chiesto uno sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato. DAZN e Img si sono dette pronte a pagare in due tranche il dovuto.

La Lega Serie A mercoledì 27 maggio depositerà un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky presso il Tribunale di Milano. Lo riporta l'ANSA. In ambienti della Lega la mossa viene definita “obbligata” per via del mancato pagamento dell’ultima rata della stagione prevista dal contratto da parte di Sky, che ha chiesto uno sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato. È invece in corso un dialogo con gli altri licenziatari dei diritti tv, DAZN e Img, da cui sono state avanzate proposte che la Lega analizzerà nelle prossime ore.

Martedì, intanto, è andato in scena un consiglio della Lega Serie A, che ha deciso di aggiornarsi venerdì sul tema del calendario, all’indomani dell’incontro istituzionale che si terrà con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, in cui si deciderà se e quando si ricomincerà a giocare. È quanto si legge in una nota della Lega dopo la riunione in cui sono state analizzate “le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A e di Coppa Italia”.

Serie A Consiglio di Lega: nessuno sconto alle tv, rinviate a venerdì le decisioni sul calendario DA 3 ORE

Play Icon WATCH Ronaldo sorride e saluta i tifosi uscendo dalla Continassa 00:00:08

Se Giovedì il governo darà il libera al campionato, l’indomani potrebbe prendere forma il calendario per portare a termine la stagione. Il tema sarà affrontato, infatti, dal Consiglio e, subito dopo, dall’Assemblea, convocata d’urgenza alle 11.30. All’ordine del giorno c’è anche l’analisi del ‘piano B’, ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite, come previsto dal comunicato dell’ultimo Consiglio della Federcalcio.

Play Icon WATCH Tamponi, Mascherine, docce a casa: come cambiano gli allenamenti in Serie A con la fase-2 00:01:56

Serie A Facciamo i conti: il calcio riparte, ma non c’è accordo con le tv, ballano 233 milioni di euro 23/05/2020 A 19:31