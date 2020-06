La Moviola di Bologna-Juventus: de Ligt trattenuto, è rigore. Dubbi sul contatto Barrow-De Sciglio

Cristiano Ronaldo - Bologna-Juventus - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Torna in calcio e tornano le polemiche. Ecco gli episodi più controversi della sfida del Dall'Ara diretta dal sig. Gianluca Rocchi di Firenze.

La moviola di Bologna-Juventus (arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze)

-Minuto 22': rigore per la Juventus per una trattenuta di Denswill ai danni di de Ligt in area. Rocchi viene richiamato da Chiffi alla VAR e decreta il penalty in favore dei bianconeri. Il contatto c'è, il rigore sembra la scelta più ragionevole.

-Minuto 59': questa volta è il Bologna a chiedere un rigore per un intervento di De Sciglio ai danni di Barrow in area sugli sviluppi di un corner. Rocchi ascolta l'auricolare e non chiama nessun penalty. Qui i dubbi ci sono tutti. Poteva starci il rigore per il Bologna.

- Minuto 64': De Sciglio prima esce dal campo perché infortunato, poi rientra senza il permesso di Rocchi, per poi uscire un'altra volta. Viene ammonito.

-Minuto 83': Danilo rischia subito il rosso per un intervento su Jurawa. L'arbitro ci pensa su e poi estrae il giallo per il brasiliano. Ci poteva stare subito il rosso diretto.

