La moviola di Genoa-Juventus: Calvarese "grazia" Favilli e non estrae il secondo giallo

Gli episodi più controversi dell'anticipo della 29a giornata di Serie A diretta dal sig. Gianpaolo Calvarese di Teramo

La moviola di Genoa-Juventus (Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo)

- Minuto 7': Ammonito Favilli – Intervento durissimo dell'attaccante rossoblù in prestito dalla Juventus sulla caviglia di Bonucci. Calvarese estrae il giallo, Bonucci stringe i denti e si rialza dopo l'ingresso in campo dello staff medico;

- Minuto 14′: Spinta di Soumaoro su De Ligt in area di rigore – Sugli sviluppi di un corner, cade anche Bonucci. Proteste bianconere, Calvarese lascia correre dopo il check del Var. Giusto lasciar correre

- Minuto 31′: Favilli rischia il rosso – Altro intervento in ritardo su De Ligt da parte del classe '97. Non prende il pallone, ma solo la caviglia del giocatore olandese. Calvarese lo grazia, la panchina della Juventus si alza per protestare. Ci poteva stare l'espulsione

